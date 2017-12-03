США решили отказаться от участия в готовящемся договоре ООН по миграции
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Власти США приняли решение выйти из
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Власти США приняли решение выйти из
«Нью-Йоркская декларация содержит многочисленные положения, которые несовместимы с политикой США в области иммиграции и приема беженцев и с принципами администрации (президента США Дональда — ИФ) Трампа. В результате президент Трамп решил, что США прекратят свое участие в процессе принятия договора, который был направлен на достижение международного консенсуса в ООН в 2018 году», — приводят западные СМИ выдержки из американского заявления.
Согласно заявлению, Вашингтон сам «решит, как лучше контролировать свои границы, и кому разрешать въехать в страну». Американская сторона подчеркнула, что подход, изложенный в
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение проблемы нелегальных иммигрантов — один из его приоритетов. Среди его инициатив — обещание строительства стены на границе с Мексикой, предложение отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card и прекращение программы поддержки молодых мигрантов.