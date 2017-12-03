США решили отказаться от участия в готовящемся договоре ООН по миграции

Источник: AP 2017

«Нью-Йоркская декларация содержит многочисленные положения, которые несовместимы с политикой США в области иммиграции и приема беженцев и с принципами администрации (президента США Дональда — ИФ) Трампа. В результате президент Трамп решил, что США прекратят свое участие в процессе принятия договора, который был направлен на достижение международного консенсуса в ООН в 2018 году», — приводят западные СМИ выдержки из американского заявления.

Согласно заявлению, Вашингтон сам «решит, как лучше контролировать свои границы, и кому разрешать въехать в страну». Американская сторона подчеркнула, что подход, изложенный в Нью-Йоркской декларации, противоречит «суверенитету США».

Нью-Йоркская декларация была единогласно одобрена 193 членами Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2016 года. Документ призывал защищать права беженцев, помогать им в поселении на новом месте, гарантировать возможности получить образование и работу.