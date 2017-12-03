В Екатеринбург с четырехдневным визитом прибыла посол Франции в России

В столицу Урала последнее время зачастили почетные гости. На прошлой неделе в Екатеринбург пожаловал президент Чехии Милош Земан. А сейчас вот представитель Франции в России Сильви Берманн. Очаровательный посол пробудет в Екатеринбурге четыре дня. И программа достаточно насыщенная.

— Прибыла Берманн 1 декабря. Тогда же она побывала на молочных фермах, которые производят французские сыры на Урале. Запланирована экскурсия на Центральный стадион, затем в Ельцин Центр, а в понедельник прочитает лекцию перед студентами УрФУ. И есть в планах, конечно, и встреча с губернатором области Евгением Куйвашевым, — рассказали в департаменте информполитики губернатора.