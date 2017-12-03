Американский генерал обвинил Россию в создании оружия против спутников

Генерал считает, что Россия и Китай создают и испытывают «оружие для работы в космосе, управляемое с земли; глушащее и лазерное оружие». По его словам, это делается в открытую и не держится в тайне.

По мнению Хайтена, Москва и Пекин видели, как США успешно использовали спутники во время различных военных операций, в том числе конфликта в Персидском заливе в 1991 году, и хотят лишить Вашингтон такой возможности в будущем. Он отмечает, что данные о запусках ракет по всему миру фиксируются американскими спутниками, а защитить их нелегко.

Хайтен уверен, что таким образом страны хотят «бросить вызов США и изменить баланс сил в мире». «Мы не можем это позволить», — заявил он.