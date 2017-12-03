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19:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Минниханов: Более 80% жителей Татарстана поддерживают политику Владимира Путина

Большинство жителей Татарстана поддерживают политику Владимира Путина. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Несмотря на то, что избирательная кампания еще не стартовала, многие уже сделали свой выбор. Свыше 80 процентов татарстанцев однозначно одобряют и поддерживают политику и многогранную деятельность Владимира Путина. Я благодарен Президенту за поддержку республиканских инициатив и проведении мероприятий мирового уровня: Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций и ЧМ-2018. Все это делает Татарстан более привлекательным регионом, — сказал Рустам Минниханов.

Он также рассказал, что за 6 лет в Татарстане создали 46 тысяч новых мест в детских садах. На ликвидацию аварийного жилья потратили порядка 5,5 миллиардов рублей, земельные участки получили 28 тысяч многодетных семей. Бюджетные расходы на оплату труда выросли вдвое, а средняя продолжительность жизни граждан увеличилась почти на два года.

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