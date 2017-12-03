Минниханов: Более 80% жителей Татарстана поддерживают политику Владимира Путина
Большинство жителей Татарстана поддерживают политику Владимира Путина. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Большинство жителей Татарстана поддерживают политику Владимира Путина. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
— Несмотря на то, что избирательная кампания еще не стартовала, многие уже сделали свой выбор. Свыше 80 процентов татарстанцев однозначно одобряют и поддерживают политику и многогранную деятельность Владимира Путина. Я благодарен Президенту за поддержку республиканских инициатив и проведении мероприятий мирового уровня: Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций и ЧМ-2018. Все это делает Татарстан более привлекательным регионом, — сказал Рустам Минниханов.
Он также рассказал, что за 6 лет в Татарстане создали 46 тысяч новых мест в детских садах. На ликвидацию аварийного жилья потратили порядка 5,5 миллиардов рублей, земельные участки получили 28 тысяч многодетных семей. Бюджетные расходы на оплату труда выросли вдвое, а средняя продолжительность жизни граждан увеличилась почти на два года.