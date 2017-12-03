Минниханов: Более 80% жителей Татарстана поддерживают политику Владимира Путина

— Несмотря на то, что избирательная кампания еще не стартовала, многие уже сделали свой выбор. Свыше 80 процентов татарстанцев однозначно одобряют и поддерживают политику и многогранную деятельность Владимира Путина. Я благодарен Президенту за поддержку республиканских инициатив и проведении мероприятий мирового уровня: Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций и ЧМ-2018. Все это делает Татарстан более привлекательным регионом, — сказал Рустам Минниханов.