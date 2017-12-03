Губернатор вступился за океанариум в парке Интернационалистов

Ранее парламентарий просила Смольный предоставить ей копию соглашения с инвестором и заявляла, что океанариум, в связи с недовольством местных жителей, можно было бы перенести на альтернативный участок на Балканской улице. По данным СМИ, жители Фрунзенского района написали в городскую администрацию несколько сотен писем с просьбами перенести океанариум в другое место, так как не хотят отдавать под него 3,5 гектара зеленой зоны.

Дмитриева в своем запросе писала губернатору, что из 190 тысяч кв. метров нового комплекса лишь 15 тысяч будет отдано под океанариум. В документе, который опубликован на сайте Смольного 1 декабря, сказано: надземная часть здания — это всего 97 тысяч кв. метров (остальное займет подземный 4-этажный паркинг). Из этих 97 тысяч торговля займет 31 тысячу метров, холлы и галереи — 17 тысяч, склады и подсобные помещения — 16 тысяч, демонстрационные площади — 2,5 тысячи, кафе и рестораны — 2,6 тысячи, технические помещения — 24 тысячи, административные — 3,2 тысячи метров. Площадь океанариума составит 15 тысяч метров, центра морской биологии — 9,2 тысячи, кинотеатра и спортивной зоны — 13,7 тысячи метров.

«Таким образом, из расчета площадей, занимаемых только торговыми залами, демонстрационными площадями и зоной общественного питания <…> — 36617 кв. м и зоной культурного развития (океанариум, центр морской биологии и зона развлечений) — 38048 кв. м, функция “культурное развитие” незначительно преобладает», — делается вывод в ответе губернатора.

Кроме того, в документе подчеркивается, что и в ТРК «Нептун» (28 тысяч кв. м) на улице Марата океанариум занимает всего лишь 5 тысяч кв м.

Перенести океанариум на Балканскую в Смольном также не согласны, так как участок, предлагаемый Дмитриевой, был предназначен для строительства резервного стадиона «Зенита». Проект планировки этой территории (19 гектаров), где запланировано размещение спортклуба, двух многоярусных паркингов, пяти подстанций и котельной, 13 июня прошел общественные слушания и готовится к утверждению. А «Газпром» никогда официально не отказывался от строительства резервного стадиона, отмечают в Смольном.