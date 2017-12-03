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16:36 (мск), источник: Sputnik

Ситуация на кыргызско-казахской границе улучшается

За час границу пересекают 15−20 большегрузов, тогда как ранее это число не превышало восьми.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Пропуск фур в Казахстан на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» ускорился. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы КР Салкын Абдыкариеву.

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По ее словам, темпы пропуска ускорились накануне, 2 декабря. К утру границу пересекли 225 фур. Если ранее в час в Казахстан проезжали от семи до восьми машин, то сейчас уже 15−20.

«До начала проблем с границей в час до 30 фур проезжали, а сейчас до 20. Так, на КПП “Чон-Капка” в Таласе через границу проехали все 70 грузовиков», — сказала Абдыкариева.

Напомним, проблемы с пересечением кыргызско-казахской границы начались 10 октября. С этого времени со стороны Казахстана на границе с Кыргызстаном был усилен пограничный досмотр автосредств. На ряде КПП образовались большие автомобильные пробки и огромные очереди. Как заявили в Астане, эта мера была введена для борьбы с «серым» импортом.

Накануне в Астане было подписано соглашение о «дорожной карте» между Кыргызстаном и Казахстаном. С кыргызской стороны документ подписал вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, с казахской — заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин.

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