Ситуация на кыргызско-казахской границе улучшается

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Пропуск фур в Казахстан на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» ускорился. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы КР Салкын Абдыкариеву.

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По ее словам, темпы пропуска ускорились накануне, 2 декабря. К утру границу пересекли 225 фур. Если ранее в час в Казахстан проезжали от семи до восьми машин, то сейчас уже 15−20.

«До начала проблем с границей в час до 30 фур проезжали, а сейчас до 20. Так, на КПП “Чон-Капка” в Таласе через границу проехали все 70 грузовиков», — сказала Абдыкариева.

Напомним, проблемы с пересечением кыргызско-казахской границы начались 10 октября. С этого времени со стороны Казахстана на границе с Кыргызстаном был усилен пограничный досмотр автосредств. На ряде КПП образовались большие автомобильные пробки и огромные очереди. Как заявили в Астане, эта мера была введена для борьбы с «серым» импортом.