Ситуация на кыргызско-казахской границе улучшается
За час границу пересекают 15−20 большегрузов, тогда как ранее это число не превышало восьми.
За час границу пересекают 15−20 большегрузов, тогда как ранее это число не превышало восьми.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Пропуск фур в Казахстан на
По ее словам, темпы пропуска ускорились накануне, 2 декабря. К утру границу пересекли 225 фур. Если ранее в час в Казахстан проезжали от семи до восьми машин, то сейчас уже 15−20.
«До начала проблем с границей в час до 30 фур проезжали, а сейчас до 20. Так, на КПП “Чон-Капка” в Таласе через границу проехали все 70 грузовиков», — сказала Абдыкариева.
Напомним, проблемы с пересечением
Накануне в Астане было подписано соглашение о «дорожной карте» между Кыргызстаном и Казахстаном. С кыргызской стороны документ подписал