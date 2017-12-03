Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Опубликовано фото самоходной гаубицы «Коалиция» на колесном шасси
В ДНР поведали о целях задержанных диверсантов ВСУ
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14События недели в фотографиях
21:02 (мск), источник: Sputnik

Узбекские парламентарии обсудят в Москве борьбу с наркотиками

По словам председателя сената Олий Мажлиса Нурдинжона Исмоилова, у стран на пространстве СНГ очень много общего, и предстоящая встреча пойдет на пользу и Узбекистану, и остальным государствам ЦА.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Делегация парламентариев из Узбекистана планирует обсудить с руководством Госдумы перспективы сотрудничества Узбекистана и РФ в сфере борьбы с наркотиками. Об этом заявил председатель узбекской нижней палаты парламента Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов, передает РИА Новости.

Читайте также
Ситуация на кыргызско-казахской границе улучшается

Конференция «Парламентарии против наркотиков» состоится в понедельник, 4 декабря, в Москве.

По словам Исмоилова, парламентарии намерены обсудить вопросы, по которым в будущем будут работать. «И у нас будет возможность с депутатами и с руководством ГД поговорить о перспективах развития сотрудничества Узбекистана и РФ», — отметил он.

При этом председатель узбекской нижней палаты парламента подчеркнул, что у стран на пространстве СНГ очень много общего.

«Мы в последнее время активизировали сотрудничество с соседними странами СНГ-странами Центральной Азии. Депутаты наши участвуют почти во всех мероприятиях, которые организуются по инициативе РФ и на парламентской площадке… Я думаю, что участие в такой конференции пойдет на пользу не только нам, но и другим странам СНГ», — считает он.

На конференцию в российскую столицу прибудут представители парламентов 43 стран. На пленарном заседании выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель генсека ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, генеральный секретарь Шанхайской организации Сотрудничества Рашид Алимов и глава МИД России Сергей Лавров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шавкат Мирзиёев выбрал себе нового пресс-секретаря
Состоялось награждение Мирокила Фозилова императорским орденом Японии
Власти КНДР назвали США «ядерным демоном»
Подлинность переданных информатором данных подтвердили в WADA
СМИ назвали первых в мире биткойновых миллиардеров
Генерал США обвинил Россию в создании оружия против спутников
Ополченцы: украинские силовики убивают друг друга
Осужденный в США российский летчик Ярошенко прооперирован
Ученые описали главную ошибку врачей при диагностике диабета
Спорт
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом Скандальный осведомитель WADA Григорий Родченков рассказал об участии президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова в допинговых махинациях
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь