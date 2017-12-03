Узбекские парламентарии обсудят в Москве борьбу с наркотиками

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Делегация парламентариев из Узбекистана планирует обсудить с руководством Госдумы перспективы сотрудничества Узбекистана и РФ в сфере борьбы с наркотиками. Об этом заявил председатель узбекской нижней палаты парламента Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов, передает РИА Новости.

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Конференция «Парламентарии против наркотиков» состоится в понедельник, 4 декабря, в Москве.

По словам Исмоилова, парламентарии намерены обсудить вопросы, по которым в будущем будут работать. «И у нас будет возможность с депутатами и с руководством ГД поговорить о перспективах развития сотрудничества Узбекистана и РФ», — отметил он.

При этом председатель узбекской нижней палаты парламента подчеркнул, что у стран на пространстве СНГ очень много общего.

«Мы в последнее время активизировали сотрудничество с соседними странами СНГ-странами Центральной Азии. Депутаты наши участвуют почти во всех мероприятиях, которые организуются по инициативе РФ и на парламентской площадке… Я думаю, что участие в такой конференции пойдет на пользу не только нам, но и другим странам СНГ», — считает он.