Узбекские парламентарии обсудят в Москве борьбу с наркотиками

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Делегация парламентариев из Узбекистана планирует обсудить с руководством Госдумы перспективы сотрудничества Узбекистана и РФ в сфере борьбы с наркотиками. Об этом заявил председатель узбекской нижней палаты парламента Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов, передает РИА Новости.
Конференция «Парламентарии против наркотиков» состоится в понедельник, 4 декабря, в Москве.
По словам Исмоилова, парламентарии намерены обсудить вопросы, по которым в будущем будут работать. «И у нас будет возможность с депутатами и с руководством ГД поговорить о перспективах развития сотрудничества Узбекистана и РФ», — отметил он.
При этом председатель узбекской нижней палаты парламента подчеркнул, что у стран на пространстве СНГ очень много общего.
«Мы в последнее время активизировали сотрудничество с соседними странами СНГ-странами Центральной Азии. Депутаты наши участвуют почти во всех мероприятиях, которые организуются по инициативе РФ и на парламентской площадке… Я думаю, что участие в такой конференции пойдет на пользу не только нам, но и другим странам СНГ», — считает он.
На конференцию в российскую столицу прибудут представители парламентов 43 стран. На пленарном заседании выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель генсека ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, генеральный секретарь Шанхайской организации Сотрудничества Рашид Алимов и глава МИД России Сергей Лавров.