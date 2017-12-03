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16:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Виталий Стадников может войти в команду главы Самарской области

Бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников может получить работу в правительстве.

Источник: Reuters

Как рассказал врио губернатора 63-региона Дмитрий Азаров на открытии отреставрированного костела, Стадников мог бы стать его общественным советником в вопросах реновации исторической части города.

— Есть опыт бесконфликтной реновации в других регионах. Нам только предстоит воплотить его в нашем городе. Сегодня в Самару приехал Виталий Стадников, один из идеологов подобного рода градостроительных решений не только в нашем регионе, но и по всей стране. Это вселяет надежду, что мы найдем возможность применения этих решений в Самаре. Я рассчитываю, что Виталий Стадников, несмотря на то, что он сейчас работает в Москве, примет в этом непосредственное участие, — отметил Азаров.

Глава Самарской области также напомнил, что в родные края уже вернулись несколько самарцев, которые стали советниками губернатора. Стадников мог бы последовать их примеру.

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