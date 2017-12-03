Виталий Стадников может войти в команду главы Самарской области

— Есть опыт бесконфликтной реновации в других регионах. Нам только предстоит воплотить его в нашем городе. Сегодня в Самару приехал Виталий Стадников, один из идеологов подобного рода градостроительных решений не только в нашем регионе, но и по всей стране. Это вселяет надежду, что мы найдем возможность применения этих решений в Самаре. Я рассчитываю, что Виталий Стадников, несмотря на то, что он сейчас работает в Москве, примет в этом непосредственное участие, — отметил Азаров.