Основатель школы Avtotest стал пресс-секретарем президента

Источник: Kommersant.uz

Ранее Комил Алламжонов руководил пресс-службой Государственного налогового комитета.

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Кроме того, он основатель инновационной автошколы Avtotest и ряда других крупных проектов (газеты «Солик инфо», программного продукта по автоматизации бухгалтерской деятельности (BEM), информационно-поисковой системы BEM info, бухгалтерского программного продукта e-report), автор ряда книг и учебников, лауреат премии «Олтин калам», обладатель памятного знака к «Ўзбекистон Республикаси мустақиллигига 20 йил».

Комил Алламжонов родился в Ташкенте в 1984 году. В 2006 году окончил Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, в 2010-м — Ташкентский государственный экономический университет.