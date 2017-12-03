Основатель школы Avtotest стал пресс-секретарем президента
В должности
В должности
Ранее Комил Алламжонов руководил
Кроме того, он основатель инновационной автошколы Avtotest и ряда других крупных проектов (газеты «Солик инфо», программного продукта по автоматизации бухгалтерской деятельности (BEM),
Комил Алламжонов родился в Ташкенте в 1984 году. В 2006 году окончил Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, в 2010-м — Ташкентский государственный экономический университет.
Работал главным специалистом, сотрудником информационной службы МЧС, затем — главным специалистом информационной службы Государственного налогового комитета, а в 2005—2009 годах стал и. о. руководителя информационной службы ГНК. С 2009 по 2013 годы занимал должность руководителя информационной службы —