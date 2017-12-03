В ДНР заявили об «отстреле» украинских военных собственными снайперами

На вопрос о том, в результате чего погибли военные Украины, Басурин ответил РБК: «Снайперы СБУ [Службы безопасности Украины] отстреливали военнослужащих ВСУ, был бой во Фрунзе, был подрыв автомобиля, вчера еще двое погибших в перестрелке между подразделениями ВСУ».

Представитель штаба АТО Василий Лабай сообщил РБК, что заявления Басурина о 17 погибших военных не соответствуют действительности. «Это полный фейк. Комментировать заявления таких людей, как этот человек, бессмысленно, потому что его мысли не соответствуют здравому смыслу», — отметил он.

Лабай подчеркнул, что слова Басурина о том, что снайперы СБУ обстреливали военнослужащих Украины, являются ложными: «Это не соответствует действительности. Он хочет видеть так», — добавил представитель штаба. По его словам, в Гладосово и Травневоем «обстановка стабильная».