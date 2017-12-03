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19:23 (мск), источник: РБК

Трамп назвал репутацию ФБР «худшей в истории»

Президент США раскритиковал ФБР и назвал репутацию бюро «разорванной в клочья». С таким заявлением он выступил после того, как его бывший советник пошел на сделку со следствием по «российскому делу».

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп на фоне расследования против его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна заявил, что считает репутацию ФБР «худшей в истории».

«После руководства Коми, с фальшивым и нечестным расследованием против [Хиллари] Клинтон (и остального), репутация ФБР в клочьях — худшая в истории», — написал Трамп в своем Twitter, добавив: «Мы вернем ФБР его величие». ФБР в 2016 году вело расследование против Клинтон из-за того, что она будучи госсекретарем США вела переписку с личной почты, что могло стать причиной утечки секретной информации. Расследование было закрыто.

Джеймс Коми, бывший директор ФБР, давал показания в конгрессе в мае 2017 года. Тогда он заявил, что Трамп попросил его прекратить расследование против Флинна. Коми рассказал, что ответил президенту отказом.

В воскресенье днем Трамп написал еще один твит с критикой бывшего директора ФБР. «Я никогда не просил Коми закрыть расследование против Флинна. Фейковые новости прикрывают другую ложь Коми», — написал президент США.

Теперь расследованием «российского дела» — предполагаемого вмешательства России в выборы США — занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В пятницу, 1 декабря, Майкл Флинн пошел на сделку со следствием и признался в том, что давал ложные показания ФБР о своих переговорах с послом России в США.

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10:27 (мск)© Ньюстюб
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