Трамп назвал репутацию ФБР «худшей в истории»
Президент США раскритиковал ФБР и назвал репутацию бюро «разорванной в клочья». С таким заявлением он выступил после того, как его бывший советник пошел на сделку со следствием по «российскому делу».
Президент США раскритиковал ФБР и назвал репутацию бюро «разорванной в клочья». С таким заявлением он выступил после того, как его бывший советник пошел на сделку со следствием по «российскому делу».
Президент США Дональд Трамп на фоне расследования против его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна заявил, что считает репутацию ФБР «худшей в истории».
«После руководства Коми, с фальшивым и нечестным расследованием против [Хиллари] Клинтон (и остального), репутация ФБР в клочьях — худшая в истории», — написал Трамп в своем Twitter, добавив: «Мы вернем ФБР его величие». ФБР в 2016 году вело расследование против Клинтон
Джеймс Коми, бывший директор ФБР, давал показания в конгрессе в мае 2017 года. Тогда он заявил, что Трамп попросил его прекратить расследование против Флинна. Коми рассказал, что ответил президенту отказом.
В воскресенье днем Трамп написал еще один твит с критикой бывшего директора ФБР. «Я никогда не просил Коми закрыть расследование против Флинна. Фейковые новости прикрывают другую ложь Коми», — написал президент США.
Теперь расследованием «российского дела» — предполагаемого вмешательства России в выборы США — занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В пятницу, 1 декабря, Майкл Флинн пошел на сделку со следствием и признался в том, что давал ложные показания ФБР о своих переговорах с послом России в США.