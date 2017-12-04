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03:18 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровской агломерации на дороги к ТОРам нужны 450 миллионов рублей

В 2018-м капитальный ремонт начнётся возле двух перспективных площадок.

Источник: Восток Медиа

Для реконструкции и ремонта автотрасс, ведущих к хабаровским территориям опережающего развития, требуется около 450 миллионов рублей. Сейчас власти готовят для их получения проектную и сметную документацию, чтобы в следующем году с приходом весны дорожники могли приступить к работе. Деньги поступят по разработанной программе «Комплексного транспортного развития Хабаровской городской агломерации». Об этом сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации дальневосточной столицы Олег Гроо.

«На территории Хабаровской агломерации действуют три площадки территорий опережающего развития. Это «Авангард», где улицу Донскую мы уже сдали, «Ракитное» и «Аэропорт». В дальнейших планах — связать границу площадки «Авангард» с улицей Новой, привести её саму в нормативное состояние, а также улицу Суворова — от проспекта 60-летия Октября до улицы Производственной. Также мы приведём в нормативное состояние два участка дорог — к восточной границе площадки ТОСЭР «Ракитное» и к строящейся объездной дороге «Обход Хабаровска», — рассказал он.

По его словам, на это из трёх бюджетов власти планируют направить около 450 миллионов рублей. Как писало РИА «Восток-Медиа», в нынешнем году Хабаровская агломерация получила 57 километров новых и обновлённых дорог. В её состав входят сама краевая столица, а также четырё сельских поселения муниципального района. На этой территории к 2025 году отремонтируют 579 километров автотрасс. Объём финансирования составит почти 13 миллиардов рублей.

Всего же, по словам Олега Гроо, город на реконструкцию и ремонт дорог планирует получить 1 миллиард 280 миллионов рублей — 593 миллиона из федерального бюджета, 550 миллиона добавит краевая казна и 137 миллионов — местная. Около 300 миллионов городские власти направят на текущий ремонт 32 дорог, общей протяжённостью 29 километров.

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