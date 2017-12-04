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03:28 (мск), источник: Восток Медиа

Почти москвич и хабаровчанин захотели возглавить Владивосток

Количество претендентов на кресло главы города увеличилось до 46 человек.

Источник: Восток Медиа

В гонке за кресло мэра Владивостока участвует уже 46 человек. В предпоследний день приёма документов свои кандидатуры выдвинули ещё 9 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По последним официальным данным конкурсная комиссия приняла 46 пакетов документов. В воскресенье, 3 декабря, желание возглавить приморскую столицу изъявили ещё 9 человек, в их числе оказались прелдставители Хабаровска и Подмосковья.

Так, к списку претендентов на главную вакансию Владивостока добавились:

— первый заместитель генерального директора ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» Денис Горовчук;.

— временно не работающий Александр Гращенко;.

— начальник ОМТО ТС ДВ Таможенное управление Виктор Жердев;.

— временно не работающий Константин Слесарев;.

— временно не работающий Петр Журавлев;.

— генеральный директор ООО «МоторВладивосток» Павел Есино;.

— начальник отдела по работе в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево администрации города Долгопрудного (Московская область) Игорь Кульчицкий;.

— заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по ЖКХ Евгений Ильин;.

— инженер-программист ООО «Приморский центр сертификации» Алексей Бачериков.

Для подачи документов осталось всего шесть часов. Сегодня, 4 декабря, закончится приём документов. Желающие ещё могут сдать документы сегодня с 10:00 до 16:00. Затем два этапа конкурса состоятся 13 и 15 декабря, а 22-го числа на заседании Думы может быть утверждён новый глава города.

До этого РИА «Восток-Медиа» рассказывало о других желающих порулить Владивостоком — среди них хватает безработных, есть также любитель больших арбузов, бывшие и нынешние депутаты гордумы. К вечеру пятницы в списке было 33 человека, в субботу количество увеличилось до 37. При этом среди субботник новичков оказались двое очень известных людей, которых по праву можно назвать тяжеловесами приморской политики, — два депутата Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис и Константин Богданенко.

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