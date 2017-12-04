Почти москвич и хабаровчанин захотели возглавить Владивосток

Источник: Восток Медиа

В гонке за кресло мэра Владивостока участвует уже 46 человек. В предпоследний день приёма документов свои кандидатуры выдвинули ещё 9 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По последним официальным данным конкурсная комиссия приняла 46 пакетов документов. В воскресенье, 3 декабря, желание возглавить приморскую столицу изъявили ещё 9 человек, в их числе оказались прелдставители Хабаровска и Подмосковья.

Так, к списку претендентов на главную вакансию Владивостока добавились:

— первый заместитель генерального директора ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» Денис Горовчук;.

— временно не работающий Александр Гращенко;.

— начальник ОМТО ТС ДВ Таможенное управление Виктор Жердев;.

— временно не работающий Константин Слесарев;.

— временно не работающий Петр Журавлев;.

— генеральный директор ООО «МоторВладивосток» Павел Есино;.

— начальник отдела по работе в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево администрации города Долгопрудного (Московская область) Игорь Кульчицкий;.

— заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по ЖКХ Евгений Ильин;.

— инженер-программист ООО «Приморский центр сертификации» Алексей Бачериков.

Для подачи документов осталось всего шесть часов. Сегодня, 4 декабря, закончится приём документов. Желающие ещё могут сдать документы сегодня с 10:00 до 16:00. Затем два этапа конкурса состоятся 13 и 15 декабря, а 22-го числа на заседании Думы может быть утверждён новый глава города.