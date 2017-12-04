Снайперов начали обучать по новой программе в Хабаровском крае

«Специалисты школы снайперов будут обучены различным способам маскировки с использованием особенностей рельефа местности и подручных материалов, действиям при подходе к месту выполнения задачи», — сообщили в пресс-службе ВВО.

Кроме того, курсанты отработают ведение огня одиночно и в составе пары, выполнят нормативы по тактике, радиационной, химической, биологической защите, медицинской и физической подготовке. Военнослужащие усовершенствуют свое профессиональное мастерство при стрельбе на различных дистанциях от 100 до 1000 метров.