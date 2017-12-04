Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
ЕС снял некоторые санкции с России
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Опубликовано фото самоходной гаубицы «Коалиция» на колесном шасси
В ДНР поведали о целях задержанных диверсантов ВСУ
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Поклонение Ким Чен Ыну
03:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Снайперов начали обучать по новой программе в Хабаровском крае

В школе снайперов ВВО, расположенной в Хабаровском крае, курсантов начали обучать по новой программе. Подготовка военнослужащих будет вестись по трем уровням — общевойсковая подготовка, специалист-снайпер, инструктор-снайпер, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Специалисты школы снайперов будут обучены различным способам маскировки с использованием особенностей рельефа местности и подручных материалов, действиям при подходе к месту выполнения задачи», — сообщили в пресс-службе ВВО.

Кроме того, курсанты отработают ведение огня одиночно и в составе пары, выполнят нормативы по тактике, радиационной, химической, биологической защите, медицинской и физической подготовке. Военнослужащие усовершенствуют свое профессиональное мастерство при стрельбе на различных дистанциях от 100 до 1000 метров.

После выпуска большая часть снайперов отправится в воинские части ВВО.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл «Енисею» в матче за Суперкубок России по бенди
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
В Госдуме ответили на отказ США от участия в договоре о миграции
Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты
В Баку покончил с собой офицер, причастный к гибели 11 человек
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Автор первого в мире SMS-сообщения рассказал, о чем оно было
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь