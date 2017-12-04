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11:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Мэрам в Татарстане могут запретить занимать два кресла одновременно

В Татарстане группа депутатов Госсовета выдвинула инициативу по внесению поправок в республиканский закон «О местном самоуправлении». Ими для четырёх муниципалитетов предлагается вернуть прямые выборы мэров и запретить главе местной администрации одновременно быть ещё и председателем представительного органа власти. Документ пока не рассмотрен ни в одном чтении, но уже подан в Госсовет РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данная инициатива коснётся только Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского и Альметьевского районов. На сегодня мэр столицы Татарстана, избираемый с 2010 года из числа депутатов представительного органа власти, выполняет одновременно и роль председателя городской думы. Законопроект призван не только вернуть прямые выборы, но и предоставить выбор избранному главе — исполнять полномочия председателя представительного органа или главы местной администрации.

Авторами инициативы являются депутаты Госсовета РТ из фракции КПРФ Артём Прокофьев, Хафиз Миргалимов и Александр Комисаров.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он призван дать больше самостоятельности органам местной власти. Кроме того, авторы добавили, что на сегодня «граждане фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления и реального участия».

Если поправки в ст. 22 и 24 ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» будут приняты, то вступят в силе спустя 10 дней с официального опубликования и у муниципалитетов будет три месяца на приведение уставов в порядок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая попытка в этом году вернуть в крупных городах региона прямые выборы глав. На сессии Госсовета в конце ноября депутаты отклонили инициативу группы граждан о проведении референдума, на котором планировалось рассмотреть вопрос о возврате прямых выборов.

В составе инициативной группы было более 20 человек из разных общественных организаций и политических партий. Причиной отклонения депутаты назвали несоответствие федеральному и республиканскому законодательству приложенных документов.

При этом некоторые из депутатов заявили, что «действующая схема продуктивно работает на протяжении многих лет».

Между тем, представители группы «за возврат прямых выборов» не намерены сдаваться и планируют обжаловать депутатское решение. Тем более, подобный положительный опыт уже есть в соседней Башкирии, где в середине сентября в Уфе по соответствующему иску вердикт был в пользу истцов.

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