Мэрам в Татарстане могут запретить занимать два кресла одновременно

Данная инициатива коснётся только Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского и Альметьевского районов. На сегодня мэр столицы Татарстана, избираемый с 2010 года из числа депутатов представительного органа власти, выполняет одновременно и роль председателя городской думы. Законопроект призван не только вернуть прямые выборы, но и предоставить выбор избранному главе — исполнять полномочия председателя представительного органа или главы местной администрации.

Авторами инициативы являются депутаты Госсовета РТ из фракции КПРФ Артём Прокофьев, Хафиз Миргалимов и Александр Комисаров.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он призван дать больше самостоятельности органам местной власти. Кроме того, авторы добавили, что на сегодня «граждане фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления и реального участия».

Если поправки в ст. 22 и 24 ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» будут приняты, то вступят в силе спустя 10 дней с официального опубликования и у муниципалитетов будет три месяца на приведение уставов в порядок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая попытка в этом году вернуть в крупных городах региона прямые выборы глав. На сессии Госсовета в конце ноября депутаты отклонили инициативу группы граждан о проведении референдума, на котором планировалось рассмотреть вопрос о возврате прямых выборов.

В составе инициативной группы было более 20 человек из разных общественных организаций и политических партий. Причиной отклонения депутаты назвали несоответствие федеральному и республиканскому законодательству приложенных документов.

При этом некоторые из депутатов заявили, что «действующая схема продуктивно работает на протяжении многих лет».