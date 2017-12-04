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06:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спикер ЗС Иркутской области предложил совместить благоустройство дворов с капремонтом

Сергей Брилка считает, что это может принести комплексный результат.

Источник: IrkutskMedia.ru

Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка высказал предложение проводить благоустройство дворов одновоременно с капитальным ремонтом жилья, чтобы получать комплексный результат. Такое заявление он сделал в рамках рабочей поездки областного парламента в Братск. Мэр города Сергей Серебренников поддержал эту идею, отметив, что собираемость взносов на капитальный ремонт жилья в Братске составляет около 75%. Общая сумма финансирования мероприятий приоритетного проекта «Городская среда» в Братске в 2017 году из бюджетов всех уровней составила 129 млн рублей. Об этом собщает ИА IrkutskMedia.

Во дворе домов № 3 и 5 по улице Воинов-интернационалистов в жилом районе Энергетике были выполнены работы по устройству детской площадки и ремонту тротуаров. Объем финансирования составил 1,5 млн рублей. Двор по улице Пихтовой, 72 в Центральном жилом районе также был благоустроен в рамках проекта «Городская среда». В частности, выполнены работы по ремонту внутриквартального проезда и тротуаров, по устройству парковочной площадки, подпорной стенки и детской площадки, установлены тренажеры. Жители двора рассказали, что очень довольны результатом. Оборудование для детской площадки было поставлено из Красноярского края.

«В Братске необходимо развивать собственное производство подобных конструкций», — отметил Сергей Брилка.

Проект «Городская среда» включает в себя благоустройство не только дворов, но и общественного пространства. В Братске для этого была выбрана площадка в районе «Дворца творчества детей и молодежи» в микрорайоне № 15 Центрального жилого района. На планировку территории, устройство тротуаров из асфальтобетона, плиточное покрытие, установку двух детских игровых площадок, обустройство площадок для выгула и дрессировки собак выделено финансирование в размере 13,1 млн рублей. Также планируется обсутроить в цетре сквера место для посадки живой ели, чтобы в последующие годы организовывать здесь новогодние праздники. Работы находятся в завершающей стадии.

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