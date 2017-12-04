Спикер ЗС Иркутской области предложил совместить благоустройство дворов с капремонтом

Источник: IrkutskMedia.ru

Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка высказал предложение проводить благоустройство дворов одновоременно с капитальным ремонтом жилья, чтобы получать комплексный результат. Такое заявление он сделал в рамках рабочей поездки областного парламента в Братск. Мэр города Сергей Серебренников поддержал эту идею, отметив, что собираемость взносов на капитальный ремонт жилья в Братске составляет около 75%. Общая сумма финансирования мероприятий приоритетного проекта «Городская среда» в Братске в 2017 году из бюджетов всех уровней составила 129 млн рублей. Об этом собщает ИА IrkutskMedia.

Во дворе домов № 3 и 5 по улице Воинов-интернационалистов в жилом районе Энергетике были выполнены работы по устройству детской площадки и ремонту тротуаров. Объем финансирования составил 1,5 млн рублей. Двор по улице Пихтовой, 72 в Центральном жилом районе также был благоустроен в рамках проекта «Городская среда». В частности, выполнены работы по ремонту внутриквартального проезда и тротуаров, по устройству парковочной площадки, подпорной стенки и детской площадки, установлены тренажеры. Жители двора рассказали, что очень довольны результатом. Оборудование для детской площадки было поставлено из Красноярского края.

«В Братске необходимо развивать собственное производство подобных конструкций», — отметил Сергей Брилка.