Спикер ЗС Иркутской области предложил совместить благоустройство дворов с капремонтом
Сергей Брилка считает, что это может принести комплексный результат.
Сергей Брилка считает, что это может принести комплексный результат.
Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка высказал предложение проводить благоустройство дворов одновоременно с капитальным ремонтом жилья, чтобы получать комплексный результат. Такое заявление он сделал в рамках рабочей поездки областного парламента в Братск. Мэр города Сергей Серебренников поддержал эту идею, отметив, что собираемость взносов на капитальный ремонт жилья в Братске составляет около 75%. Общая сумма финансирования мероприятий приоритетного проекта «Городская среда» в Братске в 2017 году из бюджетов всех уровней составила 129 млн рублей. Об этом собщает ИА IrkutskMedia.
Во дворе домов № 3 и 5 по улице
«В Братске необходимо развивать собственное производство подобных конструкций», — отметил Сергей Брилка.
Проект «Городская среда» включает в себя благоустройство не только дворов, но и общественного пространства. В Братске для этого была выбрана площадка в районе «Дворца творчества детей и молодежи» в микрорайоне № 15 Центрального жилого района. На планировку территории, устройство тротуаров из асфальтобетона, плиточное покрытие, установку двух детских игровых площадок, обустройство площадок для выгула и дрессировки собак выделено финансирование в размере 13,1 млн рублей. Также планируется обсутроить в цетре сквера место для посадки живой ели, чтобы в последующие годы организовывать здесь новогодние праздники. Работы находятся в завершающей стадии.