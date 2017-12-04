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16:50 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане разработали проект закона «О внешней трудовой миграции»

В Узбекистане разработали проект закона «О внешней трудовой миграции». Проект закона опубликован на сайте СОВАЗ.

Источник: Uzdaily.uz

Закон будет распространяться на граждан Узбекистана, работающих за рубежом, а также физических и юридических лиц всех форм собственности, участвующих в процессах внешней трудовой миграции.

Согласно документу, трудоустройством граждан Узбекистана за рубежом займутся Агентство по внешней трудовой миграции при Минтруда и структурные подразделения Агентства, а также рекрутинговые организации.

Они будут осуществлять организованный набор граждан, изъявивших желание работать за рубежом, по заявкам иностранных хозсубъектов. Основанием для направления граждан на работу за рубеж станут договоры по трудоустройству, заключаемые направляющей организацией с иностранным работодателем и гражданином Узбекистана, намеревающимся уехать на заработки.

Индивидуальный порядок предполагает самостоятельное трудоустройство граждан Узбекистана на работу за рубежом, без организованного набора, с обязательным уведомлением Агентства и представлением необходимого пакета документов.

Документ также устанавливает основные обязанности мигранта.

При Агентстве создадут Фонд по оказанию правовой, социальной и материальной поддержки трудящимся-мигрантам. Его основными задачами станут содействие в трудоустройстве граждан Узбекистана за рубежом и по их возвращению.

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