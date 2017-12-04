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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Посольство США в РФ возобновляет выдачу виз в российских регионах

Посол США в России Джон Хантсман сообщил «Ъ», что с 11 декабря американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз российским гражданам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Напомним, с 23 августа дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября. Прекращение оформления виз в регионах Госдеп объяснял нехваткой персонала.

Осложнения с выдачей американских виз начались после дипломатического конфликта между Россией и США. 28 июля российские власти потребовали сократить число дипломатов из США до 455 человек.

В ответ Госдеп приостановил оформление документов в России, а также потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Спор вокруг дипломатической собственности России в США все еще продолжается.

Елена Черненко

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