Посольство США в РФ возобновляет выдачу виз в российских регионах

Напомним, с 23 августа дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября. Прекращение оформления виз в регионах Госдеп объяснял нехваткой персонала.

Осложнения с выдачей американских виз начались после дипломатического конфликта между Россией и США. 28 июля российские власти потребовали сократить число дипломатов из США до 455 человек.