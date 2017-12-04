Посольство США в РФ возобновляет выдачу виз в российских регионах
Посол США в России Джон Хантсман сообщил «Ъ», что с 11 декабря американские консульства в
Посол США в России Джон Хантсман сообщил «Ъ», что с 11 декабря американские консульства в
Напомним, с 23 августа дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября. Прекращение оформления виз в регионах Госдеп объяснял нехваткой персонала.
Осложнения с выдачей американских виз начались после дипломатического конфликта между Россией и США. 28 июля российские власти потребовали сократить число дипломатов из США до 455 человек.
В ответ Госдеп приостановил оформление документов в России, а также потребовал закрыть российское генконсульство в
Елена Черненко