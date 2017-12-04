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16:58 (мск), источник: Podrobno.uz

Таджикистан и Узбекистан возобновят переговоры по спорным участкам границы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительственные комиссии Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации границы между двумя странами возобновят фактически прерванную пять лет назад работу. Правительством Таджикистана образован новый состав Комиссии по разрешению приграничных вопросов с Узбекистаном, сообщает news.tj.

Источник: Podrobno.uz

Согласно принятому правительством РТ постановлению, возглавляет новый состав таджикской правительственной Комиссии премьер-министр Кохир Расулзода. В состав Комиссии также вошли вице-премьер Азим Иброхим, председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Раджаббой Ахмадзода, министр юстиции Рустам Шохмурод, министр иностранных дел Сироджиддин Аслов, а также другие чиновники. Всего в списке фигурируют 19 человек.

Правительственные Комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской границы были созданы еще в 2000 году. До 2002 года стороны определились с 84% линии границы, и в октябре этого же года был подписан главами двух стран Договор о таджикско-узбекской госгранице.

Обмен ратификационными грамотами по вступлению этого Договора в силу состоялся в марте 2009 года в Ташкенте.

Спорные вопросы по оставшимся 16% линии границы планировалось решить на переговорах в феврале 2012 года. Одним из основных спорных участков границы является Фархадская плотина, построенная в 40-х годах прошлого века, которая расположена на территории Таджикистана. Однако тогда трехдневное заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии завершилось безрезультатно. .

После прихода к власти в Узбекистане нового президента Шавката Мирзиёева стороны неоднократно заявляли о готовности возобновить переговоры.

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