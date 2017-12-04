Прокуратура Самары подала иск против гордумы за «бездействие» по отставке Олега Фурсова

Напомним, прокуратура направила в городскую думу представление об отставке Олега Фурсова из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Как пояснили тогда в администрации города, поводом для этого стало участие мэра в клубе почетных выпускников экс-СГАУ.
«Прокуратура подала иск, поскольку городская дума не рассмотрела незамедлительно представление об отставке Олега Фурсова. Ведомство просит признать это бездействие незаконным», — сообщила представитель региональной прокуратуры Ульяна Кудинова, пишет 63.ru.
При этом в процессе будут участвовать не только представители прокуратуры и гордумы, но и сам Олег Фурсов.
Отметим, что 26 октября врио губернатора Дмитрий Азаров на расширенном заседании в Белом доме заявил, что с 1 ноября Олег Фурсов переходит на работу в областное правительство на пост руководителя министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Однако, по некоторым данным, бывший глава Самары все еще не вступил в должность, кроме того, и соответствующее постановление главы региона пока не вышло.