Прокуратура Самары подала иск против гордумы за «бездействие» по отставке Олега Фурсова

Источник: Pro Город Самара

Напомним, прокуратура направила в городскую думу представление об отставке Олега Фурсова из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Как пояснили тогда в администрации города, поводом для этого стало участие мэра в клубе почетных выпускников экс-СГАУ.

«Прокуратура подала иск, поскольку городская дума не рассмотрела незамедлительно представление об отставке Олега Фурсова. Ведомство просит признать это бездействие незаконным», — сообщила представитель региональной прокуратуры Ульяна Кудинова, пишет 63.ru.

При этом в процессе будут участвовать не только представители прокуратуры и гордумы, но и сам Олег Фурсов.