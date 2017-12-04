Около 80% участников конкурса «Лидеры России» являются новыми управленцами

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 80% управленцев, участвующих в конкурсе «Лидеры России», являются чиновниками и руководителями на предприятиях, не имеющими большого опыта работы, сообщила в понедельник ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Очень много новых лиц. Вошли в следующий очный круг новые талантливые люди, 80% таких людей. Наталья Починок Ректор РГСУ

Починок добавила, что среди участников конкурса были люди с инвалидностью, имеющие в том числе ограничения по слуху и зрению. Им были предоставлены специальные условия участия в нем. «Все у нас, кто желали принять участие, даже имея какие-то ограничения по здоровью, смогли это сделать», — отметила ректор.

В материале организаторов конкурса уточняется, что всего для участия в нем было подано почти 200 тыс. заявок, из них почти 90 тыс. соответствовали всем предъявленным требованиям. Более 78 тыс. участников прошли тесты на общие знания, числовые и вербальные способности. Порядка 12,5 тыс. конкурсантов приняли участие в тесте на управленческий потенциал.

О проекте

«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Конкурс стартовал 11 октября.

Принять участие в нем может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом.

Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения.