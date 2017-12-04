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22:36 (мск), источник: ТАСС

Около 80% участников конкурса «Лидеры России» являются новыми управленцами

Ректор РГСУ отметила, что участникам с инвалидностью предоставлены специальные условия.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 80% управленцев, участвующих в конкурсе «Лидеры России», являются чиновниками и руководителями на предприятиях, не имеющими большого опыта работы, сообщила в понедельник ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Очень много новых лиц. Вошли в следующий очный круг новые талантливые люди, 80% таких людей.
Наталья Починок
Ректор РГСУ

Починок добавила, что среди участников конкурса были люди с инвалидностью, имеющие в том числе ограничения по слуху и зрению. Им были предоставлены специальные условия участия в нем. «Все у нас, кто желали принять участие, даже имея какие-то ограничения по здоровью, смогли это сделать», — отметила ректор.

В материале организаторов конкурса уточняется, что всего для участия в нем было подано почти 200 тыс. заявок, из них почти 90 тыс. соответствовали всем предъявленным требованиям. Более 78 тыс. участников прошли тесты на общие знания, числовые и вербальные способности. Порядка 12,5 тыс. конкурсантов приняли участие в тесте на управленческий потенциал.

О проекте

«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Конкурс стартовал 11 октября.

Принять участие в нем может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом.

Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения.

Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей, среди них глава администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий и другие.

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