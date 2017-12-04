Мэр Казани об уличной торговле: Ну просто чистый колхоз
По мнению Ильсура Метшина, прекрасные отдельные торговые павильоны между собой не гармонируют.
По мнению Ильсура Метшина, прекрасные отдельные торговые павильоны между собой не гармонируют.
Власти Казани уже который год пытаются грамотно и красиво организовать уличную сезонную торговлю на территории города, чтобы и глаз людской радовало, и предпринимателей не обижало. Тем не менее, недоработки существуют. По словам мэра города Ильсура Метшина, в числе прочих вопросов дизайнерам необходимо позаботиться о внешнем виде торговых павильонов и их сочетаемости между собой.
СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ.
По сообщению заместителя руководителя исполкома города Ильдара Шакирова, в этом году в схему размещения сезонных объектов торговли с учетом мнения предпринимателей внесли 639 мест. Учитывали, кстати, и места, где раньше предприниматели торговали самовольно. Реализовать на аукционах смогли 350 из них. Суммарно они принесли в городской бюджет 28,1 миллиона рублей, что, кстати, на 11,4 миллиона рублей больше по сравнению с прошлым годом.
— Снова высокий интерес по центральным улицам, — отметил Шакиров.
По его словам, за наиболее «аппетитные» места шла настоящая битва и конечная цена увеличивалась в 10−20 раз по сравнению со стартовой. Например, на место для продажи мороженого и напитков у театра Камала при стартовой цене 17,5 тысяч рублей в итоге предприниматели заплатили 800 тысяч, а на торгах за право оказания фотоуслуг у центра семьи «Казан» цена с 20 тысяч увеличилась до 516 тысяч. «Продавали» в этом году и площадки в парках. Разыграли 39 мест на сумму свыше 6 миллионов рублей. Самым востребованным парком оказался парк имени Горького.
— Электронные аукционы были более динамичными, выросло число участников. Поэтому лоты разыграли в короткие сроки и предприниматели могли заблаговременно подготовиться к торговле, — добавил Шакиров.
РУБЛЬ НА НИХ НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Летом целых два месяца на улицах города работала спецкомиссия, выискивая «нелегальных» торговцев. Количество составленных протоколов поэтому увеличилось — на нарушение уличной торговли составлены и направлены в административную комиссию 5,5 тысяч протоколов. Суммарно выписано штрафов на 10 миллионов рублей. Тем не менее, наказание рублем оказывается не действенным — дневная выручка превышает копеечные штрафы. Поэтому власти города стали практиковать изъятие оборудования и продукции на незаконных объектах. Этим летом произведено 1,2 тысячи изъятий.
ВМЕСТО ПРИЛАВКОВ ТОРГУЮТ С АСФАЛЬТА ИЛИ СО СЛОМАННОЙ «ГАЗЕЛИ».
В это же время казанцы все так же выражали свое недовольство. Вроде бы и места законно купленные, но вот внешний вид павильноа не соответствует утвержденному, а то и вовсе территория торговли незаметно разрасталась.
— Вместо торговых прилавков — сложенные друг на друга поддоны и ящики. Вместо типовой точки в лучшем случае просто стол, а в худшем — прямо с асфальта или сломанной «Газели» торговля идет. Возникал вопрос безопасности продукции, а горожане жаловались на антисанитарные условия, — сказал Шакиров.
Для профилактики с предпринимателями проводили беседы. Кто не исправлялся, лишался договора на право ведения деятельности.
«ИНОГДА ЭТО ОТСУТСТВИЕ ВКУСА».
Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что свои недоработки в исполкоме знают и теперь нужно внимательно готовиться к следующему году, особенно с учетом предстоящего мирового события.
— Мы знаем узкие места. Разыгрываем одно — видим другое. Давайте постараемся с учетом того опыта, который есть и, учитывая то, какое международное событие встречаем. Второй возможности произвести первое впечатление у нас не будет. Хотелось бы, чтобы болельщики увезли самые положительные впечатления о Казани. Сезонная торговля — не мелочь в этом вопросе, — подчеркнул он.
Градоначальник успел раскритиковать и внешний вид торговых павильонов. Если по отдельности кафе мороженое, квасная бочка и блинная смотрятся не плохо, а то и вовсе «умиляют», то между собой они не сочетаются.
— Когда становятся втроем, то это отсутствие всякого вкуса, а когда это на
При этом, по словам Метшина, обо всех изменениях необходимо предпринимателей предупредить заранее и делать все с учетом уже имеющихся наработок, поскольку предприниматели уже успели вложиться в дизайн и создание павильонов и теперь им нужно «отбить» финансовые вложения.
БУДЕТ АЖИОТАЖ?
В следующем году на схему размещения объектов торговли повлияет Чемпионат мира по футболу — сократится количество мест для торговли. Как отметил Шакиров, схему размещения фактически откорректировали.
— Уже сейчас можно сказать, что в связи с организацией
По словам Шакирова, аукционы планируют проводить с января, чтобы «предприниматели успели в полной мере подготовиться».
В свою очередь мэр Казани предложил откорректировать план с учетом вопросов безопасности. Как вариант, по его словам, запретить в некоторых местах торговлю на время проведения игр. При этом градоначальник дал поручение представить четкий план мест торговли в кратчайшие сроки, чтобы бизнес успел подготовиться к торгам.