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18:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Казани об уличной торговле: Ну просто чистый колхоз

По мнению Ильсура Метшина, прекрасные отдельные торговые павильоны между собой не гармонируют.

Власти Казани уже который год пытаются грамотно и красиво организовать уличную сезонную торговлю на территории города, чтобы и глаз людской радовало, и предпринимателей не обижало. Тем не менее, недоработки существуют. По словам мэра города Ильсура Метшина, в числе прочих вопросов дизайнерам необходимо позаботиться о внешнем виде торговых павильонов и их сочетаемости между собой.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ.

По сообщению заместителя руководителя исполкома города Ильдара Шакирова, в этом году в схему размещения сезонных объектов торговли с учетом мнения предпринимателей внесли 639 мест. Учитывали, кстати, и места, где раньше предприниматели торговали самовольно. Реализовать на аукционах смогли 350 из них. Суммарно они принесли в городской бюджет 28,1 миллиона рублей, что, кстати, на 11,4 миллиона рублей больше по сравнению с прошлым годом.

— Снова высокий интерес по центральным улицам, — отметил Шакиров.

По его словам, за наиболее «аппетитные» места шла настоящая битва и конечная цена увеличивалась в 10−20 раз по сравнению со стартовой. Например, на место для продажи мороженого и напитков у театра Камала при стартовой цене 17,5 тысяч рублей в итоге предприниматели заплатили 800 тысяч, а на торгах за право оказания фотоуслуг у центра семьи «Казан» цена с 20 тысяч увеличилась до 516 тысяч. «Продавали» в этом году и площадки в парках. Разыграли 39 мест на сумму свыше 6 миллионов рублей. Самым востребованным парком оказался парк имени Горького.

— Электронные аукционы были более динамичными, выросло число участников. Поэтому лоты разыграли в короткие сроки и предприниматели могли заблаговременно подготовиться к торговле, — добавил Шакиров.

РУБЛЬ НА НИХ НЕ ДЕЙСТВУЕТ.

Летом целых два месяца на улицах города работала спецкомиссия, выискивая «нелегальных» торговцев. Количество составленных протоколов поэтому увеличилось — на нарушение уличной торговли составлены и направлены в административную комиссию 5,5 тысяч протоколов. Суммарно выписано штрафов на 10 миллионов рублей. Тем не менее, наказание рублем оказывается не действенным — дневная выручка превышает копеечные штрафы. Поэтому власти города стали практиковать изъятие оборудования и продукции на незаконных объектах. Этим летом произведено 1,2 тысячи изъятий.

ВМЕСТО ПРИЛАВКОВ ТОРГУЮТ С АСФАЛЬТА ИЛИ СО СЛОМАННОЙ «ГАЗЕЛИ».

В это же время казанцы все так же выражали свое недовольство. Вроде бы и места законно купленные, но вот внешний вид павильноа не соответствует утвержденному, а то и вовсе территория торговли незаметно разрасталась.

— Вместо торговых прилавков — сложенные друг на друга поддоны и ящики. Вместо типовой точки в лучшем случае просто стол, а в худшем — прямо с асфальта или сломанной «Газели» торговля идет. Возникал вопрос безопасности продукции, а горожане жаловались на антисанитарные условия, — сказал Шакиров.

Для профилактики с предпринимателями проводили беседы. Кто не исправлялся, лишался договора на право ведения деятельности.

«ИНОГДА ЭТО ОТСУТСТВИЕ ВКУСА».

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что свои недоработки в исполкоме знают и теперь нужно внимательно готовиться к следующему году, особенно с учетом предстоящего мирового события.

— Мы знаем узкие места. Разыгрываем одно — видим другое. Давайте постараемся с учетом того опыта, который есть и, учитывая то, какое международное событие встречаем. Второй возможности произвести первое впечатление у нас не будет. Хотелось бы, чтобы болельщики увезли самые положительные впечатления о Казани. Сезонная торговля — не мелочь в этом вопросе, — подчеркнул он.

Градоначальник успел раскритиковать и внешний вид торговых павильонов. Если по отдельности кафе мороженое, квасная бочка и блинная смотрятся не плохо, а то и вовсе «умиляют», то между собой они не сочетаются.

— Когда становятся втроем, то это отсутствие всякого вкуса, а когда это на каком-нибудь видном месте… ну просто чистый колхоз… 30 лет без урожая… Прошу обратить внимание на эти моменты, чтобы они соответствовали стилю, — дал поручение он.

При этом, по словам Метшина, обо всех изменениях необходимо предпринимателей предупредить заранее и делать все с учетом уже имеющихся наработок, поскольку предприниматели уже успели вложиться в дизайн и создание павильонов и теперь им нужно «отбить» финансовые вложения.

БУДЕТ АЖИОТАЖ?

В следующем году на схему размещения объектов торговли повлияет Чемпионат мира по футболу — сократится количество мест для торговли. Как отметил Шакиров, схему размещения фактически откорректировали.

— Уже сейчас можно сказать, что в связи с организацией фан-зоны у центра семьи «Казан» не будет торговли. Существенно «поредеют» места и на основных маршрутах гостеприимства, а где-то и вовсе исчезнет. Связано, в первую очередь, с обеспечением безопасности, — заявил он.

По словам Шакирова, аукционы планируют проводить с января, чтобы «предприниматели успели в полной мере подготовиться».

В свою очередь мэр Казани предложил откорректировать план с учетом вопросов безопасности. Как вариант, по его словам, запретить в некоторых местах торговлю на время проведения игр. При этом градоначальник дал поручение представить четкий план мест торговли в кратчайшие сроки, чтобы бизнес успел подготовиться к торгам.

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