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19:48 (мск), источник: БЕЛТА

Более 60% сельских населенных пунктов Беларуси попали под действие указа о развитии торговли

4 декабря, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Более 60% сельских населенных пунктов Беларуси попали под действие указа № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В соответствии нормами указа № 345, до 1 декабря решениями областных советов депутатов утверждены перечни сельских населенных пунктов, которые подпадают под его действие. А значит, что с 1 января 2018 года предприниматели, микроорганизации и юрлица, которые планируют либо уже осуществляют там деятельность, смогут воспользоваться льготами и преференциями, которые определил указ», — рассказала Виолетта Брезовская.

Наибольшее количество населенных пунктов определила Витебская область — 5 тыс. 676 (88% от общего количества). Меньше всего сельских населенных пунктов, попавших под действие указа № 345, установлено в Минской области — всего 424 (8%). В Брестской области в перечень включено 1 тыс. 499 сельских населенных пунктов (70% от общего количества), в Гомельской — 1 тыс. 607 (72%), Могилевской — 1 тыс. 730 (60%), в Гродненской — 4 тыс. 259 (99,7%).

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В зависимости от численности проживающего населения, имеющейся в регионе торговой инфраструктуры показатели по районам отличаются. Например, в Каменецком районе Брестской области в перечень сельских населенных пунктов, подпадающих под действие указа, включено 87,3% (206 сельских населенных пунктов из 236), в Лунинецком — 22% (18 из 82). В Гомельской области в Брагинском и Буда-Кошелевском районах в перечень включено по 77,9% от общего количества сельских населенных пунктов, в Ветковском районе — 76,5%. «Это обусловлено небольшим количеством проживающего населения в этих регионах, которые подлежали отселению после аварии на Чернобыльской АЭС», — пояснила Виолетта Брезовская.

«Мы в октябре-ноябре провели огромную разъяснительную работу в областях, рассказали, как эти перечни формировать. Мы настраивали местные органы власти, что необходимо воспользоваться нормами указа и определить эти территории для поддержки бизнеса», — отметила Виолетта Брезовская. Она выразила надежду, что в течение периода действия указа — до 31 декабря 2022 года — перечни будут корректироваться в сторону увеличения количества населенных пунктов. «Но уже сейчас могу сказать, что более 60% — это хорошая цифра», — сказала Виолетта Брезовская.

Согласно указу № 345, для юрлиц и ИП, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, а в малых городах — общественное питание и бытовые услуги, будут установлены пониженные ставки по налогу на прибыль (для юрлиц) и по подоходному налогу с физических лиц (для ИП) в размере 6%, для индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога — ставка в размере 1 базовой величины в месяц (в настоящее время 1 БВ составляет Br23). Также предусматривается освобождение оборотов от НДС, освобождение от налога на недвижимость и земельного налога (арендной платы) за участки, находящиеся в государственной собственности и используемые под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.

Субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, будут вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от величины торговой площади, а юрлица — и в автомагазинах при условии согласования маршрута и ассортимента. Сейчас ИП запрещено продавать алкоголь в рознице, они могут это делать только в объектах общественного питания.

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