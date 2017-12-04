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19:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Лукашенко: не приемлю курцов и пьяниц

На совещании у президента обсудили изменения в табачной отрасли.

Источник: Комсомольская правда

Вынесены предложения по работе табачной отрасли. Тему обусловили растущий спрос на продукцию за границей, поступающие от бизнесменов предложения об инновациях в сфере.

— Это подакцизный товар, бюджет от этого получает огромные средства. В этом году мы ожидаем 1 миллиард рублей, то есть 0,5 миллиарда долларов, — сообщил Лукашенко.

Относительно Беларуси президент привел статистику: «Спрос на этот товар стабилизирован и роста никакого нет. Это уже хорошо». Но констатировал увеличивающийся объем выпуска табачной продукции, высокие темпы роста экспорта.

Глава страны объяснил, что многие заграничные предприниматели обращаются к нему, так как не получают табачную продукцию на экспорт.

— Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие, — уверен президент.

С 2000 года производство табачных изделий в Беларуси увеличилось свыше чем в 3 раза, экспорт — более чем в 16 раз, а импорт уменьшился в 25 раз.

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