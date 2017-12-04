В Узбекистане введена единая туристская виза со сроком на 30 дней
Для индивидуальных иностранных туристов стоимость оформления въездных туристских виз снижена на треть — с 60 до 40 долларов США.
Для индивидуальных иностранных туристов стоимость оформления въездных туристских виз снижена на треть — с 60 до 40 долларов США.
Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма информирует о том, что в рамках реализации Программы первоочередных мер по развитию туризма на 2018−2019 годы, 4 декабря 2017 года решением Главы нашего государства внесены изменения в порядок выдачи туристских виз.
В частности, Постановление Президента Республики Узбекистан за №ПП-3423 от 4 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Тариф консульских сборов Республики Узбекистан» предусматривает следующее:
Принятое постановление Президента Республики Узбекистан обеспечит: