Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Тарасов раскрыл подробности жизни с Костенко
Елена Перминова и Кира Найтли пришли на театральную премию в Лонд
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
20:39 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане введена единая туристская виза со сроком на 30 дней

Для индивидуальных иностранных туристов стоимость оформления въездных туристских виз снижена на треть — с 60 до 40 долларов США.

Источник: UzReport.news

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма информирует о том, что в рамках реализации Программы первоочередных мер по развитию туризма на 2018−2019 годы, 4 декабря 2017 года решением Главы нашего государства внесены изменения в порядок выдачи туристских виз.

В частности, Постановление Президента Республики Узбекистан за №ПП-3423 от 4 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Тариф консульских сборов Республики Узбекистан» предусматривает следующее:

  • во-первых, введение единой туристской визы для индивидуальных иностранных граждан, выдаваемых сроком на 30 дней. Ранее, иностранные граждане получая туристскую визу на короткий срок (на 7 или 15 дней), при задержке обратного рейса из страны по какой-либо причине сталкивались с проблемой с продления срока действия виз.
  • во-вторых, снижение на треть (с 60 до 40 долл. США) стоимости оформления въездных туристских виз для индивидуальных иностранных туристов. Высокая стоимость туристской визы служила определенным сдерживающим фактором для принятия решения путешествовать в нашу страну.
  • в-третьих, снижение в два раза нижнего порога (с 10 до 5 чел.) для оформления групповой туристской визы. Ранее имевшееся требование о наличии минимум 10 туристов для оформления групповой туристской визы вызывала затруднения, так как в большинстве случаев, группы формируются из числа близких знакомых или родственников, как правило в составе 5 человек и более.

Принятое постановление Президента Республики Узбекистан обеспечит:

  • минимизацию формальностей и снижение расходов потенциальных туристов, связанных с оформлением туристских виз.
  • активизацию притока иностранных туристов, в том числе за счет увеличения количества групповых туристов в малых группах.
  • продление их пребывания на территории республики за счет введения единой туристской визы сроком 1 (один) месяц.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сборная Узбекистана по футзалу среди лиц с инвалидностью победила ЧМ
Шавкат Мирзиёев посетил медицинский центр «Aкfamedline»
Улюкаев попросил суд оправдать его
Time опубликовал имена 10 претендентов на звание «человек года»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Расследование: британская помощь в Сирии уходила экстремистам
ФАС раскрыла сговор на торгах Минобороны и ФСИН
СМИ: Абрамович предложит Слуцкому работу в «Челси»
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь