В Узбекистане введена единая туристская виза со сроком на 30 дней

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма информирует о том, что в рамках реализации Программы первоочередных мер по развитию туризма на 2018−2019 годы, 4 декабря 2017 года решением Главы нашего государства внесены изменения в порядок выдачи туристских виз.