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4 декабря, источник: Ведомости

Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012—2016 годах

Публикация этих данных прекратилась еще в 2010 году.

Источник: РИА "Новости"
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В октябре 2017 г. страховая компания «Согаз» выиграла тендер на страхование военнослужащих Вооруженных сил России в 2018—2019 гг. стоимостью 11,2 млрд руб. В дополнении к извещению о проведении конкурса опубликовано Приложение № 3 к конкурсной документации, в котором приводятся дополнительные сведения для участников тендера. Среди них — перечень типов страховых случаев согласно приказу Минфина № 63н от 14.04.2017 и приведенная в таблице 2 статистика по случаям, обозначенным в этом приказе как 6а — смерть. Согласно этим данным, в 2012 г. умерло 630 военнослужащих Минобороны, в 2013 г. — 596, в 2014 г. — 790, в 2015 г. — 626.

Министерство обороны перестало публиковать статистику об умерших от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том числе на учениях, боевые потери) военнослужащих с 2010 г. При этом, по официальным заявлениям, в 2008 г. погиб 471 человек, в 2009 и 2010 гг., по данным прокуратуры, погибли 470 и 478 человек соответственно.

По словам бывшего офицера Минобороны, страхуются все военнослужащие — и призывники, и военнослужащие контрактной службы, в том числе офицеры, поэтому указанные в документах тендера цифры должны относиться ко всем категориям военнослужащих.
Источник: Ведомости

«Увеличения расходов, связанных с выплатой страховки военнослужащим и лицам, призванным на военные сборы, в бюджете Минобороны России не предусмотрено. Сумма, выделяемая на эти цели, на протяжении нескольких лет остается практически неизменной, а ее размер преимущественно обусловлен инфляционными процессами», — говорится в комментарии Минобороны. Как отметили в ведомстве, количество страховых случаев за последние пять лет имеет устойчивую тенденцию к снижению. Свыше 80% страховых случаев происходит во внеслужебное время, вне расположения воинских частей, и зачастую они квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы. Численность застрахованных лиц рассчитывается с учетом методики Минобороны для определения страховой компанией страхового тарифа. По всем страховым случаям выплаты производятся своевременно и в полном объеме, уточнили в министерстве.

Численность российских Вооруженных сил с 2008 г. постепенно росла. Поэтому, отмечает Антон Лавров, автор ряда статей о локальных конфликтах с участием Российской армии, эти данные надо соотносить с численностью Вооруженных сил, чтобы понять, растет или падает смертность, а открытых ежегодных данных о реальном численном составе за период 2012—2016 гг. не публиковалось.

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Можно отметить, что в среднем в этот период смертность была существенно ниже, чем в первое десятилетие XXI в. Так, в 2005 г. при численности армии в 1,2 млн человек погибли 1170 человек, из них только 100 человек в Чечне. По словам Лаврова, смертность в российской армии находится примерно на том же относительном уровне, что и в Вооруженных силах США, где в 2011 г. погибли около 1400 человек при их численности примерно в 1,4 млн человек — почти вдвое большей, чем российских Вооруженных сил. в 2009 и 2010 гг., когда она достигла 790 человек против 593 в 2013 г. и 626 в 2015 г. В 2015 г. минобороны Украины обвинило Россию, что в середине августа — начале сентября на Украину вторглись российские войска в количестве восьми батальонов, которые сорвали украинские планы по окружению и штурму Донецка и Луганска. Минобороны России неоднократно отвергало эти обвинения. Но если они соответствуют действительности, говорит бывший офицер Минобороны, то потери российской армии в этой операции — если верить данным тендера — были примерно того же уровня, в 2009 и 2010 гг., когда погиб 71 военнослужащий.

Цифра получивших страховку из-за смерти застрахованного каждый год включает в себя также определенное количество застрахованных в предыдущем году. Поэтому данные этой таблицы не стоит воспринимать как число погибших военнослужащих в этом году, заявил собеседник в Минобороны.

Оперативный комментарий «Согаза» получить не удалось.

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