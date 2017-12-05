Собчак сообщила о намерении создать политическую партию после президентских выборов

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах главы государства, планирует создать свою политическую партию после выборов в 2018 году. Об этом она сообщила в понедельник в интервью телеканалу «Дождь».

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой “против всех”, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах», — сказала она.

Собчак добавила, что пришла в политику «всерьез», и сообщила, что собирается выдвинуть свою кандидатуру и на следующих президентских выборах, в 2024 году.

Это и есть путь, работа внутри этих шести лет — с организацией партии, с думскими выборами, с организацией поддержки. Ксения Собчак

Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России 24 октября. Ее предвыборный штаб возглавил основатель НТВ и советник избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко.

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Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Президент России Владимир Путин пока не сообщил о решении участвовать в выборах и не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру.