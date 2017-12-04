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4 декабря, источник: Интерфакс

Новое правительство Зимбабве приведено к присяге

В его составе много военных.

Источник: AP 2017

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва провел церемонию по приведению к присяге нового кабинета министров, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В состав правительства вошли 22 министра и 10 министров по делам отдельных провинций.
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При этом в состав правительства вошло значительное количество военных офицеров, отмечает Associated Press.

Так, занимавший при Роберте Мугабе пост главы военно-воздушных сил Зимбабве Перенс Шири стал министром сельского хозяйства и земельных дел. Также Э. Мнангагва назначил генерала Сибусисо Мойо, сыгравшего активную роль в недавних событиях в Зимбабве, министром иностранных дел.

После церемонии принесения присяги Мнангагва сообщил, что теперь приоритетом во внутренней политике является возрождение пострадавшей экономики Зимбабве.

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