Новое правительство Зимбабве приведено к присяге
В его составе много военных.
В его составе много военных.
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва провел церемонию по приведению к присяге нового кабинета министров, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
При этом в состав правительства вошло значительное количество военных офицеров, отмечает Associated Press.
Так, занимавший при Роберте Мугабе пост главы
После церемонии принесения присяги Мнангагва сообщил, что теперь приоритетом во внутренней политике является возрождение пострадавшей экономики Зимбабве.