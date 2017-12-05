Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Дружба кота и двух золотистых ретриверов растрогала соцсети
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12Белый дом Рождества
03:14 (мск), источник: Восток Медиа

Ещё один вице-губернатор уволился из администрации Приморья

Андрей Тарасенко очень быстро нашёл себе нового заместителя.

Источник: Восток Медиа

В администрации Приморского края, несмотря на полную «комплектацию» вице-губернаторов, снова произошли кадровые перестановки. Свой пост оставил Александр Юров, а глава региона Андрей Тарасенко очень быстро нашёл себе нового заместителя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы администрации края, с сегодняшнего дня, то есть 5 декабря, вице-губернатор Александр Юров уволен по собственному желанию.

В «белом доме» Юров проработал совсем недолго. С апреля этого года он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и государственного жилищного надзора.

Как сообщили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, его место займёт Гагик Захарян. Гагик Левонович Захарян родился 26 июля 1967 года. Новый заместителя Андрея Тарасенко окончил Белгородскую коммерческую академию потребкооперации по специальностям «бухгалтер-аудитор» и «юрист». Он имеет большой опыт работы в энергетическом комплексе, занимал руководящие позиции на таких предприятиях, как «Ставропольатомэнергосбыт» в Ставрополе, «Атомэнергосбыт Северо-Запад», «ЭнергоПроект», «Инновационные коммуникационным системы» — в Санкт-Петербурге.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что весной этого года заместитель главы города Владивостока Александр Юров перешёл на работу в администрацию Приморского края. Бывший вице-мэр сел в кресло вице-губернатора региона по вопросам энергетики, жилищно-коммунального и лесного хозяйств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На кресло мэра Владивостока претендуют 60 человек – все фамилии
Хабаровские ориентировщики взяли бронзу Кубка мира
В США запретили въезд гражданам шести стран
Time опубликовал имена 10 претендентов на звание «человек года»
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Би-би-си: британская помощь в Сирии уходила экстремистам
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь