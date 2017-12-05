Ещё один вице-губернатор уволился из администрации Приморья
Андрей Тарасенко очень быстро нашёл себе нового заместителя.
Андрей Тарасенко очень быстро нашёл себе нового заместителя.
В администрации Приморского края, несмотря на полную «комплектацию»
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В «белом доме» Юров проработал совсем недолго. С апреля этого года он курировал вопросы
Как сообщили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, его место займёт Гагик Захарян. Гагик Левонович Захарян родился 26 июля 1967 года. Новый заместителя Андрея Тарасенко окончил Белгородскую коммерческую академию потребкооперации по специальностям «бухгалтер-аудитор» и «юрист». Он имеет большой опыт работы в энергетическом комплексе, занимал руководящие позиции на таких предприятиях, как «Ставропольатомэнергосбыт» в Ставрополе, «Атомэнергосбыт Северо-Запад», «ЭнергоПроект», «Инновационные коммуникационным системы» — в
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что весной этого года заместитель главы города Владивостока Александр Юров перешёл на работу в администрацию Приморского края. Бывший