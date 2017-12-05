Ещё один вице-губернатор уволился из администрации Приморья

Источник: Восток Медиа

В администрации Приморского края, несмотря на полную «комплектацию» вице-губернаторов, снова произошли кадровые перестановки. Свой пост оставил Александр Юров, а глава региона Андрей Тарасенко очень быстро нашёл себе нового заместителя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы администрации края, с сегодняшнего дня, то есть 5 декабря, вице-губернатор Александр Юров уволен по собственному желанию.

В «белом доме» Юров проработал совсем недолго. С апреля этого года он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и государственного жилищного надзора.

Как сообщили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, его место займёт Гагик Захарян. Гагик Левонович Захарян родился 26 июля 1967 года. Новый заместителя Андрея Тарасенко окончил Белгородскую коммерческую академию потребкооперации по специальностям «бухгалтер-аудитор» и «юрист». Он имеет большой опыт работы в энергетическом комплексе, занимал руководящие позиции на таких предприятиях, как «Ставропольатомэнергосбыт» в Ставрополе, «Атомэнергосбыт Северо-Запад», «ЭнергоПроект», «Инновационные коммуникационным системы» — в Санкт-Петербурге.