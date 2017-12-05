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03:18 (мск), источник: РБК

Верховный суд США разрешил ввести запрет на въезд граждан шести стран

Инициатива Дональда Трампа, объявленная сразу после вступления в должность президента, о запрете на въезд в страну граждан ряда стран получила одобрение Верховного суда. Ранее указ неоднократно блокировался нижестоящими судами.

Источник: AFP 2017

Верховный суд США в понедельник, 4 декабря, поддержал положения миграционного указа Дональда Трампа, согласно которым вводится запрет на въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, сообщает Reuters.

В поддержку указа Трампа выступили семеро из девяти судей, отменив прежние предписания судов нижестоящих инстанций, которые частично блокировали вступление запрета в силу.

Согласно указу, запрет на въезд в США вводится для граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Чада.

Ранее Трамп говорил, что введение запрета необходимо для защиты Штатов от терроризма.

Как напоминает Reuters, запрет ранее был оспорен руководством штата Гавайи и Американским союзом защиты гражданских свобод. Оба истца пожаловались в суды на то, что запрет, как и предыдущие его версии, является дискриминирующим в отношении мусульман и является недопустимым с точки зрения миграционного законодательства.

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В итоге суды нижестоящих инстанций постановили ограничить рамки данного заперта и распространить его только на людей, которые не имеют каких-либо «официальных отношений» с физическим или юридическим лицом из США.

Указ Трампа о запрете на въезд также распространялся на граждан из Северной Кореи и некоторых государственных чиновников Венесуэлы. Однако эти положения ранее уже вступили в силу.

В сегодняшнем решении Верховного суда сказано, что положения об ограничении запрета, вынесенные судами нижестоящих инстанций, следует отменить. При этом при вынесении решений по апелляциям в отношении этого запрета Верховный суд рекомендовал апелляционным судам учитывать «соответствующее постановление».

Указ, ужесточающий правила въезда в США мигрантов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, был одним из первых, подписанных Трампом после вступления в должность президента в январе этого года. Документ вызвал резкое недовольство правозащитных организаций и сторонников Демократической партии. В итоге Белый дом несколько раз переписывал указ.

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