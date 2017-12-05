Трутнев проведет во Владивостоке совещание со всеми губернаторами ДФО

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 декабря, PrimaMedia.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сегодня, 5 декабря, прибывает в Приморье, где проведет несколько совещаний, в частности совещание со всеми губернаторами ДФО. Также вице-премьер проинспектирует ход реализации ключевых инвестиционных проектов в крае, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В рамках своего визита во Владивосток 6 декабря Юрий Трутнев проведет заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО.

Также во Владивостоке запланирован ряд совещаний по вопросам развития пунктов пропуска и портовой инфраструктуры Приморского края, ТОР и СПВ, реализации закона о дальневосточном гектаре, обеспечения землями сельхозназначения инвесторов.

Кроме того, состоятся совещания, в ходе которых будут обсуждаться концепция развития острова Русский и механизмы поддержки высокотехнологичных и инновационных проектов на Дальнем Востоке.