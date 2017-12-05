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04:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сирия сообщила об отбитой атаке Израиля на военный объект под Дамаском

ПВО Сирии сбили три израильские ракеты, целью которых был военный объект в провинции Дамаск, передает Reuters со ссылкой на заявление сирийского государственного телевидения.

Источник: РИА "Новости"

Очевидец рассказал агентству, что вечером слышал три сильных взрыва со стороны востока от Дамаска. Другой собеседник агентства сообщил, что видел густой дым, который поднимался над землей в той местности.

Представитель израильской армии отказался комментировать сообщения.

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Напомним, 2 декабря израильские военные нанесли удар по сирийской территории. Они целились в расположенную в Сирии военную базу Ирана. По данным сирийского телевидения, ракетный удар Израиля привел к материальным потерям на участке фронта в сельской местности вокруг столицы. При этом сирийские ПВО отразили этот удар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже прокомментировал этот удар. «Мы не допустим, чтобы иранский режим, стремящийся уничтожить еврейское государство, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии», — сказал господин Нетаньяху.

В октябре истребители ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО вооруженных сил Сирии всего в 50 км от Дамаска, заявив, что таким образом ответили на обстрел своих самолетов, выполнявших задание на территории Ливана. Сирийское командование в ответ обвинило израильтян в агрессии.

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