Сирия сообщила об отбитой атаке Израиля на военный объект под Дамаском
ПВО Сирии сбили три израильские ракеты, целью которых был военный объект в провинции Дамаск, передает Reuters со ссылкой на заявление сирийского государственного телевидения.
ПВО Сирии сбили три израильские ракеты, целью которых был военный объект в провинции Дамаск, передает Reuters со ссылкой на заявление сирийского государственного телевидения.
Очевидец рассказал агентству, что вечером слышал три сильных взрыва со стороны востока от Дамаска. Другой собеседник агентства сообщил, что видел густой дым, который поднимался над землей в той местности.
Представитель израильской армии отказался комментировать сообщения.
Напомним, 2 декабря израильские военные нанесли удар по сирийской территории. Они целились в расположенную в Сирии военную базу Ирана. По данным сирийского телевидения, ракетный удар Израиля привел к материальным потерям на участке фронта в сельской местности вокруг столицы. При этом сирийские ПВО отразили этот удар.
В октябре истребители ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО вооруженных сил Сирии всего в 50 км от Дамаска, заявив, что таким образом ответили на обстрел своих самолетов, выполнявших задание на территории Ливана. Сирийское командование в ответ обвинило израильтян в агрессии.