Сирия сообщила об отбитой атаке Израиля на военный объект под Дамаском

Источник: РИА "Новости"

Очевидец рассказал агентству, что вечером слышал три сильных взрыва со стороны востока от Дамаска. Другой собеседник агентства сообщил, что видел густой дым, который поднимался над землей в той местности.

Представитель израильской армии отказался комментировать сообщения.

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Напомним, 2 декабря израильские военные нанесли удар по сирийской территории. Они целились в расположенную в Сирии военную базу Ирана. По данным сирийского телевидения, ракетный удар Израиля привел к материальным потерям на участке фронта в сельской местности вокруг столицы. При этом сирийские ПВО отразили этот удар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже прокомментировал этот удар. «Мы не допустим, чтобы иранский режим, стремящийся уничтожить еврейское государство, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии», — сказал господин Нетаньяху.