Четыре кандидата не допущены до конкурса на пост мэра Владивостока

Сегодня утром, 5 декабря, конкурсная комиссия проверила комплектность документов всех представленных кандидатов. Четыре из них подали неполный комплект документов и, соответственно, были не допущены к конкурсу на замещение должности главы Владивостока. Об этом корреспонденту агентства сообщил директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич.

Прием пакета документов на конкурс завершился еще вчера, 4 декабря. На кресло мэра города претендуют 60 кандидатов. Корреспонденту агентства рассказали о дальнейших действиях конкурсной комиссии: «Запускается проверка достоверности сведений, поданных кандидатами, которая будет длиться до 13 декабря — в этот день комиссия проведет первый этап конкурса, в рамках которого будет принято решение о допуске ко второму этапу. Второй этап — собеседование с кандидатами, по результатам которого уже станет ясно, кого комиссия рекомендует на пост мэра, — сообщил собеседник агентства.