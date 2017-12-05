Дмитрий Матвеев: Проблем, которые нельзя решить в МСЧ № 9, нет
И. о. министра здравоохранения Прикамья побывал по просьбе коллектива в пермской МСЧ № 9.
И. о. министра здравоохранения Прикамья побывал по просьбе коллектива в пермской МСЧ № 9.
Напомним,
Беседа и. о. министра здравоохранения с коллективом больницы длилась не меньше двух часов.
«Поговорили с коллективом о проблемах, которые существуют в больнице, о путях выхода и, кажется, пришли к консенсусу. Проблем, которые нельзя здесь решить, нет. В первую очередь, медсанчасти необходимо наладить диалог между администрацией и коллективом, который должен понимать позицию руководства, с выбором приоритетов, — отметил Дмитрий Матвеев. — Договорились, что в ближайшее время внутри больницы создасться координационный совет, который будет учитывать мнение абсолютно всех заинтересованных лиц перед принятием важных решений. Это касается и лечебного процесса в целом, и приобретения оборудования, закупок медикаментов и.т.д. Важно сделать так, чтобы проблемы решались сообща», — подчеркнул глава краевого Минздрава.
Дмитрий Матвеев сказал, что о проблемах, которые существуют в МСЧ знали, но «проблемы, которые копились годами, невозможно решить за один день», — отметил он.
«Тем не менее больница движется в единственно верном направлении, и наша задача ускорить этот процесс. Сегодня мы должны сделать так, чтобы каждый медик понимал за что и почему ему начислена такая сумма по заработной плате, то есть за какую именно выполненную работу, за какие именно показатели, — отметил и. о. министра. — Проблемы с оборудованием, конечно, необходимо решать. Но и здесь все сразу переоснастить мы не сможем. Аппараты ИВЛ, о которых говорится в письме Кирилла Дедюкина, мы закупили и еще дозакупим. Проблему решим. Но есть масса другого оборудования, которое тоже нужно приобретать. Мы договорились, что совет совместно составит приоритетный перечень, а министерство здравоохранения выделит средства», — добавил Дмитрий Матвеев.
На вопрос корреспондентов о том, что в медсанчасти, которая считается одним из лучших и популярных роддомов в Перми, побит рекорд по смертности рожениц, и. о. министра ответил, что смерть рожениц связана
«Многое начало меняться уже сейчас. Начат ремонт вентиляции, совершенствуется процедура закупок, намечены пути решения всех важных проблем. Это, если хотите, дорожная карта, по которой необходимо действовать. Радует настрой Минздава и желание исправить ситуацию», — сказал в завершении