Дмитрий Матвеев: Проблем, которые нельзя решить в МСЧ № 9, нет

Напомним, врач-анестезиолог Медсанчасти Кирилл Дедюкин направил открытое письмо главе Прикамья Максиму Решетникову, в котором написал, что с 2015 года, после смены руководства, в больнице серьёзно ухудшились условия для оказания помощи пациентам. В частности, упали зарплаты медперсонала, ушли лучшие врачи и медсёстры, в реанимационном отделении на 12 мест должно быть14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, но исправных на сегодня только11. При этом неисправные аппаратыне ремонтируют. В поддержку коллеги собрали подписи 270 сотрудников МСЧ.

Беседа и. о. министра здравоохранения с коллективом больницы длилась не меньше двух часов.

«Поговорили с коллективом о проблемах, которые существуют в больнице, о путях выхода и, кажется, пришли к консенсусу. Проблем, которые нельзя здесь решить, нет. В первую очередь, медсанчасти необходимо наладить диалог между администрацией и коллективом, который должен понимать позицию руководства, с выбором приоритетов, — отметил Дмитрий Матвеев. — Договорились, что в ближайшее время внутри больницы создасться координационный совет, который будет учитывать мнение абсолютно всех заинтересованных лиц перед принятием важных решений. Это касается и лечебного процесса в целом, и приобретения оборудования, закупок медикаментов и.т.д. Важно сделать так, чтобы проблемы решались сообща», — подчеркнул глава краевого Минздрава.

Дмитрий Матвеев сказал, что о проблемах, которые существуют в МСЧ знали, но «проблемы, которые копились годами, невозможно решить за один день», — отметил он.

«Тем не менее больница движется в единственно верном направлении, и наша задача ускорить этот процесс. Сегодня мы должны сделать так, чтобы каждый медик понимал за что и почему ему начислена такая сумма по заработной плате, то есть за какую именно выполненную работу, за какие именно показатели, — отметил и. о. министра. — Проблемы с оборудованием, конечно, необходимо решать. Но и здесь все сразу переоснастить мы не сможем. Аппараты ИВЛ, о которых говорится в письме Кирилла Дедюкина, мы закупили и еще дозакупим. Проблему решим. Но есть масса другого оборудования, которое тоже нужно приобретать. Мы договорились, что совет совместно составит приоритетный перечень, а министерство здравоохранения выделит средства», — добавил Дмитрий Матвеев.

На вопрос корреспондентов о том, что в медсанчасти, которая считается одним из лучших и популярных роддомов в Перми, побит рекорд по смертности рожениц, и. о. министра ответил, что смерть рожениц связана все-таки с разными факторами. В случае с МСЧ № 9 это связано не с акушерством. Как правило, здесь умирают женщины с ВИЧ, спид и другими присоединенными инфекциями, не имеющими отношения к гинекологии.