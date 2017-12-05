Прибыльные сферы для инвестиций назвал Премьер Казахстана

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«Большие возможности для инвесторов дает наша политика по развитию наукоемкого производства, обновление базовых отраслей экономики и агропромышленного комплекса, куда мы планируем направить масштабные инвестиции в рамках Третьей модернизации Казахстана. Мы продолжаем диверсификацию экономики и приглашаем вас в металлургию, нефтепереработку, химию и машиностроение. В Казахстане имеется большое количество проектов в сфере разработки и развития производства меди, золота, редких и редкоземельных металлов, включая литий и ванадий, фосфатное сырье и многое другое. Для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности, мы заинтересованы в инвестициях в геологоразведку, новые технологий по обогащению и переработке сырья», — сообщил глава Правительства во время первого международного круглого стола Kazakhstan Global Investment Roundtable, посвященного вопросам инвестиций в экономику Казахстана.

Бакытжан Сагинтаев проинформировал инвесторов о масштабной модернизации агропромышленного комплекса.

«Сегодня Казахстан является одним из мировых лидеров по производству пшеницы и муки. Мы усиливаем это преимущество, но также проводим структурную реформу аграрного сектора, диверсификацию посевных площадей в соответствии с рыночным спросом. Начата научно-техническая, технологическое перевооружение всей отрасли, включая внедрение новейших разработок в области удобрений, биодобавок и селекции. Все это дает большие возможности для инвестиции в пищевую промышленность», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-Министр также убежден, что Казахстан становится инвестиционно-привлекательным для развития инфраструктуры, логистики, транспорта и сопутствующих услуг.



«Все последние три года мы вели масштабное строительство инфраструктуры и создали короткое и экономически выгодное транспортно-логистическое “плечо” для выхода на ключевые мировые рынки. (…) Наша стратегическая цель — сделать Казахстан крупным транспортно-логистическим хабом Центральной Азии. Уже в ближайшие два-три года Правительство планирует увеличить транзитные перевозки до двух миллионов контейнеров и получить доходы от транзита до пяти миллиардов долларов США. Вся транспортно-логистическая инфраструктура Казахстана и наша госпрограмма “Нұрлы Жол” сопряжена с китайскими мега-проектами создания “Экономического пояса Шелкового пути” и “Один пояс и один путь”. Мы приглашаем инвесторов вкладывать в транспорт и логистику, расти, зарабатывать вместе с нами», — сказал Бакытжан Сагинтаев.