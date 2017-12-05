Прибыльные сферы для инвестиций назвал Премьер Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
«Большие возможности для инвесторов дает наша политика по развитию наукоемкого производства, обновление базовых отраслей экономики и агропромышленного комплекса, куда мы планируем направить масштабные инвестиции в рамках Третьей модернизации Казахстана. Мы продолжаем диверсификацию экономики и приглашаем вас в металлургию, нефтепереработку, химию и машиностроение. В Казахстане имеется большое количество проектов в сфере разработки и развития производства меди, золота, редких и редкоземельных металлов, включая литий и ванадий, фосфатное сырье и многое другое. Для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности, мы заинтересованы в инвестициях в геологоразведку, новые технологий по обогащению и переработке сырья», — сообщил глава Правительства во время первого международного круглого стола Kazakhstan Global Investment Roundtable, посвященного вопросам инвестиций в экономику Казахстана.
Бакытжан Сагинтаев проинформировал инвесторов о масштабной модернизации агропромышленного комплекса.
«Сегодня Казахстан является одним из мировых лидеров по производству пшеницы и муки. Мы усиливаем это преимущество, но также проводим структурную реформу аграрного сектора, диверсификацию посевных площадей в соответствии с рыночным спросом. Начата
«Все последние три года мы вели масштабное строительство инфраструктуры и создали короткое и экономически выгодное
В целом, отметил Бакытжан Сагинтаев, Правительство открыто для предложений и новых идей инвесторов.
«И поэтому сегодня я и мои коллеги — министры весь день будем работать вместе с вами. (…) Главная цель Правительства в формировании масштабной и устойчивой стратегии стимулирования процесса привлечения в Казахстан инвестиций нового поколения. Мы расцениваем нашу сегодняшнюю встречу, как один из важных шагов в этом направлений», — заключил он.