Крайизбирком получит к выборам президента 116 современных комплексов обработки бюллетеней

Как сообщает пресс-служба краевого Избиркома, в течение последних семи лет в Прикамье пользовались 103 КОИБами модели 2010 года, которые до сих пор исправно функционируют. В преддверии выборов Президента Российской Федерации комиссия получит еще 116 новых комплексов. Таким образом, в Пермском крае на предстоящих выборах более 200 избирательных участков будут оборудованы КОИБами.

Модель комплекса обработки бюллетеней 2017 года обладает рядом преимуществ. Например, новое изделие полностью адаптировано для создания протокола с QR-кодом, управление происходит со встроенного тактильного дисплея, а при отключении электроэнергии срабатывает энергосберегающий режим и изделие может работать без сети.

Также все используемые комплексы оснащены защищённым встроенным программным обеспечением, имеющим специальные сертификаты безопасности, которое исключает возможность вмешательства извне. «Электронные ящики для голосования» распознают отметки в бюллетенях с наивысшей точностью и исключают влияние человеческого фактора на подведение итогов голосования. По завершении подсчёта КОИБ автоматически выводит протокол голосования и необходимое количество копий для наблюдателей и членов комиссии.