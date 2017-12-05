Крайизбирком получит к выборам президента 116 современных комплексов обработки бюллетеней
На предстоящих выборах в Пермском крае КОИБами будут оборудованы более 200 избирательных участков.
На предстоящих выборах в Пермском крае КОИБами будут оборудованы более 200 избирательных участков.
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Модель комплекса обработки бюллетеней 2017 года обладает рядом преимуществ. Например, новое изделие полностью адаптировано для создания протокола с
Также все используемые комплексы оснащены защищённым встроенным программным обеспечением, имеющим специальные сертификаты безопасности, которое исключает возможность вмешательства извне. «Электронные ящики для голосования» распознают отметки в бюллетенях с наивысшей точностью и исключают влияние человеческого фактора на подведение итогов голосования. По завершении подсчёта КОИБ автоматически выводит протокол голосования и необходимое количество копий для наблюдателей и членов комиссии.
В Крайизбиркоме утверждают, что применение нового технологического оборудования при проведении выборов, исключает жалобы со стороны участников избирательного процесса и предотвращает возникновение спорных ситуаций.