Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
09:31 (мск), источник: NewsKo

Крайизбирком получит к выборам президента 116 современных комплексов обработки бюллетеней

На предстоящих выборах в Пермском крае КОИБами будут оборудованы более 200 избирательных участков.

Как сообщает пресс-служба краевого Избиркома, в течение последних семи лет в Прикамье пользовались 103 КОИБами модели 2010 года, которые до сих пор исправно функционируют. В преддверии выборов Президента Российской Федерации комиссия получит еще 116 новых комплексов. Таким образом, в Пермском крае на предстоящих выборах более 200 избирательных участков будут оборудованы КОИБами.

Модель комплекса обработки бюллетеней 2017 года обладает рядом преимуществ. Например, новое изделие полностью адаптировано для создания протокола с QR-кодом, управление происходит со встроенного тактильного дисплея, а при отключении электроэнергии срабатывает энергосберегающий режим и изделие может работать без сети.

Также все используемые комплексы оснащены защищённым встроенным программным обеспечением, имеющим специальные сертификаты безопасности, которое исключает возможность вмешательства извне. «Электронные ящики для голосования» распознают отметки в бюллетенях с наивысшей точностью и исключают влияние человеческого фактора на подведение итогов голосования. По завершении подсчёта КОИБ автоматически выводит протокол голосования и необходимое количество копий для наблюдателей и членов комиссии.

В Крайизбиркоме утверждают, что применение нового технологического оборудования при проведении выборов, исключает жалобы со стороны участников избирательного процесса и предотвращает возникновение спорных ситуаций.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Встреча на бис
В США запретили въезд гражданам шести стран
Минюст включил в список иноагентов девять СМИ
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве
Вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея разделил россиян пополам
Как пластиковые карточки и легкие кредиты изменили наше сознание
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь