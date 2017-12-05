Президент РТ обсудил развитие туризма с главой компании Iran Markaz
(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил развитие туризма с директором иранской компании Iran Markaz Якубом Гасеми, сообщает
(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил развитие туризма с директором иранской компании Iran Markaz Якубом Гасеми, сообщает
Компания Iran Makraz работает на иранском рынке в сфере туризма и путешествий. Иностранным туристам она в первую очередь предлагает экскурсионные программы с посещением исторических памятников, относящихся к мировому культурному наследию.
Президент РТ заметил, что
«Расширение наших туристических возможностей также послужило сближению наших народов», — добавил Минниханов и обратил внимание на то, что значимые исторические и культурные объекты присутствуют и в Татарстане, и в Иране.