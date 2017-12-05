Президент РТ обсудил развитие туризма с главой компании Iran Markaz

Компания Iran Makraz работает на иранском рынке в сфере туризма и путешествий. Иностранным туристам она в первую очередь предлагает экскурсионные программы с посещением исторических памятников, относящихся к мировому культурному наследию.

Президент РТ заметил, что российско-иранские отношения дают возможность наращивать существующие контакты, и указал на заметный рост числа иностранных туристов, посещающих Татарстан.