Минюст включил в список иноагентов девять СМИ

Глава государства подписал закон о СМИ-иноагентах 25 ноября. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, и в частности требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.