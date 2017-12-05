Минюст включил в список иноагентов девять СМИ
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе «Голос Америки», Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время, сообщается на сайте ведомства.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе «Голос Америки», Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время, сообщается на сайте ведомства.
Также в реестр попали «Idel. Реалии», Кавказ. Реалии, Крым. Реалии,
Накануне Владимир Путин поручил Минюсту вести реестр
Глава государства подписал закон о
Что предполагает закон.