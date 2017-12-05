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11:17 (мск), источник: Actualitati.md

Карасин: Импульс переговорному процессу по приднестровскому вопросу придали встречи Додона и Красносельского

Заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Григорий Карасин, в интервью Известиям прокомментировал достигнутые ранее договоренности между Кишиневом и Тирасполем.

Источник: Actualitati.md

По мнению Карасина, импульс переговорному процессу придали встречи президента Молдавии Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в январе и марте 2017 года. Диалог сторон позволил проанализировать на высшем уровне практические проблемы во взаимоотношениях между берегами и наметить пути их решения.

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Карасин подчеркнул, что после этого Тирасполь пошел навстречу Кишиневу, закрывв одностороннем порядке 10 уголовных дел в отношении молдавских полицейских изБендер, упростил деятельность молдавских школ с преподаванием молдавского языка на латинице. А кроме того, наметились подвижки в использовании молдавскими фермерами сельхозугодий на левобережье.

В конце ноября были подписаны четыре важнейших протокола: об апостилизации приднестровских документов о высшем образовании, сотрудничестве в сфере мобильной связи, упорядочении использования сельхозугодий в Дубоссарском районе и о молдавских школах в ПМР.

Главное сейчас не впадать в эйфорию от достигнутых результатов, а сосредоточиться на качественной проработке решений, направленных на пользу жителей обоих берегов Днестра. Излишняя спешка, вместо того чтобы последовательно и системно работать над созданием атмосферы доверия, может привести лишь к обратным результатам, сообщил Григорий Карасин.

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