Карасин: Импульс переговорному процессу по приднестровскому вопросу придали встречи Додона и Красносельского
Заместитель министра иностранных дел РФ,
Заместитель министра иностранных дел РФ,
По мнению Карасина, импульс переговорному процессу придали встречи президента Молдавии Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в январе и марте 2017 года. Диалог сторон позволил проанализировать на высшем уровне практические проблемы во взаимоотношениях между берегами и наметить пути их решения.
Карасин подчеркнул, что после этого Тирасполь пошел навстречу Кишиневу, закрывв одностороннем порядке 10 уголовных дел в отношении молдавских полицейских изБендер, упростил деятельность молдавских школ с преподаванием молдавского языка на латинице. А кроме того, наметились подвижки в использовании молдавскими фермерами сельхозугодий на левобережье.
В конце ноября были подписаны четыре важнейших протокола: об апостилизации приднестровских документов о высшем образовании, сотрудничестве в сфере мобильной связи, упорядочении использования сельхозугодий в Дубоссарском районе и о молдавских школах в ПМР.
Главное сейчас не впадать в эйфорию от достигнутых результатов, а сосредоточиться на качественной проработке решений, направленных на пользу жителей обоих берегов Днестра. Излишняя спешка, вместо того чтобы последовательно и системно работать над созданием атмосферы доверия, может привести лишь к обратным результатам, сообщил Григорий Карасин.