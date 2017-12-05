В мэрии Самары назначили нового руководителя правового департамента
В правовом департаменте администрации Самары сменился руководитель. С 5 декабря его возглавил Дмитрий Попов. Об этом сообщает
В правовом департаменте администрации Самары сменился руководитель. С 5 декабря его возглавил Дмитрий Попов. Об этом сообщает
Попов работал с 1999 года следователем прокуратуры Пестравского района области. Потом он занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области.
После этого Дмитрий Попов занимал должность заместителя прокурора Советского района, а в 2013 году возглавил прокуратуру района.
— Временно исполняющий полномочия Главы Самары Владимир Василенко уже представил коллективу Правового департамента нового руководителя, — говорится в сообщении.