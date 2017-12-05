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12:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В мэрии Самары назначили нового руководителя правового департамента

В правовом департаменте администрации Самары сменился руководитель. С 5 декабря его возглавил Дмитрий Попов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Источник: Reuters

Попов работал с 1999 года следователем прокуратуры Пестравского района области. Потом он занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области.

После этого Дмитрий Попов занимал должность заместителя прокурора Советского района, а в 2013 году возглавил прокуратуру района.

— Временно исполняющий полномочия Главы Самары Владимир Василенко уже представил коллективу Правового департамента нового руководителя, — говорится в сообщении.

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