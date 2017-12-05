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12:46 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев подписал закон об упрощении бюджетных процедур

Нурсултан Назарбаев подписал закон об упрощении бюджетных процедур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«Главой государства подписан Закон РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства”, направленный на повышение эффективности бюджетных расходов, упрощение бюджетных процедур», — отмечается на сайте Президента.

Текст закона публикуется в печати.

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