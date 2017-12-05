Назарбаев подписал закон об упрощении бюджетных процедур
Нурсултан Назарбаев подписал закон об упрощении бюджетных процедур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Нурсултан Назарбаев подписал закон об упрощении бюджетных процедур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Главой государства подписан Закон РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства”, направленный на повышение эффективности бюджетных расходов, упрощение бюджетных процедур», — отмечается на сайте Президента.
Текст закона публикуется в печати.