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15:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В администрации Волгограда ликвидируют комитет по рекламе

В структуре администрации Волгограда грядут перемены. Об этом стало известно из информации, опубликованной на официальном сайте Волгоградской городской думы, сообщает ВДТВ.

Согласно проекту депутатов, на комитет по градостроительству и архитектуре планируется возложить ответственность за разработку, согласование и утверждение схемы размещения рекламных конструкций в городе.

Вполне вероятно, что новое решение говорит о том, что комитет по рекламе в администрации города будет упразднен.

Если депутаты одобрят проект решения, то комитет по градостроительству начнет выдавать разрешения на установку рекламных баннеров, организовывать рекламные торги, оформлять необходимую документацию, принимать решения о демонтаже незаконных объектов и разрабатывать рекламные компании, направленные на формирование позитивного образа города.

Ближайшее заседание гордумы состоится 6 декабря. В его повестке уже значится пункт «О даче согласия администрации Волгограда на ликвидацию комитета по рекламе».

Докладчиком по данной темы выступает председатель комитета экономического развития администрации Волгограда Лариса Борисевич. Содокладчик — председатель комитета Волгоградской городской Думы по местному самоуправлению Ирина Карева.

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