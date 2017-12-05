В администрации Волгограда ликвидируют комитет по рекламе

Согласно проекту депутатов, на комитет по градостроительству и архитектуре планируется возложить ответственность за разработку, согласование и утверждение схемы размещения рекламных конструкций в городе.

Вполне вероятно, что новое решение говорит о том, что комитет по рекламе в администрации города будет упразднен.

Если депутаты одобрят проект решения, то комитет по градостроительству начнет выдавать разрешения на установку рекламных баннеров, организовывать рекламные торги, оформлять необходимую документацию, принимать решения о демонтаже незаконных объектов и разрабатывать рекламные компании, направленные на формирование позитивного образа города.

Ближайшее заседание гордумы состоится 6 декабря. В его повестке уже значится пункт «О даче согласия администрации Волгограда на ликвидацию комитета по рекламе».