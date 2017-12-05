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14:00 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский подвел предварительные итоги уходящего года

Сегодня, 5 декабря, в Законодательном собрании Челябинской области на 25-ой ежегодной областной конференции общественного движения «За возрождение Урала» губернатор Борис Дубровский подвел предварительные итоги уходящего года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, промышленный рост в Челябинской области составил 104,8% к аналогичному периоду прошлого года. На 8,3% выросли объемы добытых полезных ископаемых, в металлургии прирост составил 6,3%, в обрабатывающей промышленности 5%. Урожай зерновых был рекордным и впервые превысил 2,4 миллиона тонн. Построено свыше миллиона квадратных метров жилья. Среднемесячная заработная плата выросла на 7,1% (с корректировкой на инфляцию — на 3,8%). Уровень безработицы сегодня 1,4% — одно из самых низких значений за последние 15 лет. За год число безработных снизилось на 18% и составляет порядка 25 тысяч человек.

«Наши предприятия участвуют в реализации федеральных строек, таких как Крымский мост, трубопровод “Сила Сибири”, спортивные сооружения для Чемпионата мира по футболу. Заключен ряд соглашений с федеральными учреждениями культуры — это Музей Кремля, Большой театр, на подходе соглашение с Президентской библиотекой. При поддержке министерства культуры России запланирована масштабная реконструкция Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова сметной стоимостью 1 млрд. 100 млн. рублей», — подчеркнул глава региона.

При финансовой поддержке федерального центра продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком в Южноуральске и лыже-биатлонного комплекса имени Ишмуратовой в Златоусте; завершается реконструкция футбольного поля стадиона «Труд» в Миассе. В последующие пять лет к этому добавятся региональный центр по шорт-треку в Челябинске; центр по современному пятиборью на базе спорткомплекса «Рифей»; плавательный бассейн в Уйском муниципальном районе; спортивный зал самбо в Увельском муниципальном районе. В среднем планируется строить и реконструировать ежегодно по 35−40 крупных и средних спортивных сооружений.

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