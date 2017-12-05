Борис Дубровский подвел предварительные итоги уходящего года

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, промышленный рост в Челябинской области составил 104,8% к аналогичному периоду прошлого года. На 8,3% выросли объемы добытых полезных ископаемых, в металлургии прирост составил 6,3%, в обрабатывающей промышленности 5%. Урожай зерновых был рекордным и впервые превысил 2,4 миллиона тонн. Построено свыше миллиона квадратных метров жилья. Среднемесячная заработная плата выросла на 7,1% (с корректировкой на инфляцию — на 3,8%). Уровень безработицы сегодня 1,4% — одно из самых низких значений за последние 15 лет. За год число безработных снизилось на 18% и составляет порядка 25 тысяч человек.

«Наши предприятия участвуют в реализации федеральных строек, таких как Крымский мост, трубопровод “Сила Сибири”, спортивные сооружения для Чемпионата мира по футболу. Заключен ряд соглашений с федеральными учреждениями культуры — это Музей Кремля, Большой театр, на подходе соглашение с Президентской библиотекой. При поддержке министерства культуры России запланирована масштабная реконструкция Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова сметной стоимостью 1 млрд. 100 млн. рублей», — подчеркнул глава региона.