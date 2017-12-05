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14:05 (мск), источник: СуперОмск

Новоселов раскрыл новое место работы

Первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов, подавший в отставку 5 декабря, переходит на работу в правительство Хакасии.

Там он займет пост первого заместителя главы республики Виктора Зимина. Об этом сам высокопоставленный чиновник заявил «СуперОмску».

В правительстве Хакасии Андрей Новоселов будет курировать вопросы экономики, промышленности и наполнения республиканского бюджета. С 2009 по 2015 годы Новоселов занимал пост заместителя главы Хакасии.

«Здесь Андрей Александрович состоялся как руководитель. Его знают и уважают. Я очень просил его вернуться», — заявил в недавнем интервью глава Хакасии Виктор Зимин.

В Хакасии местные коммунисты собираются митинговать за отставку Зимина, что вызвало обострение в общественно-политической обстановке. В следующем году в республике пройдут выборы главы.

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