Узбекистан и Афганистан подписали контракты на $500 млн

Было также подписано 20 документов, нацеленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научной, образовательной и других сферах. В их числе — документы об образовании совместной комиссии по вопросам безопасности, предоставлении правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, строительству линии электропередачи Сурхан — Пули Хумри, железной дороги Мазари-Шариф — Шибирган — Маймана — Герат, взаимодействии в сфере грузоперевозок и таможни.