Узбекистан и Афганистан подписали контракты на $500 млн
В Куксарое завершились переговоры президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. Руководители двух стран подписали Совместное заявление.
В Куксарое завершились переговоры президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. Руководители двух стран подписали Совместное заявление.
Было также подписано 20 документов, нацеленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в политической,
Также в рамках визита подписано более 40 экспортных контрактов на общую сумму свыше $500 млн.
Президенты на встрече с представителями средств массовой информации отметили, что состоявшиеся переговоры и подписанные документы будут способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодных и долгосрочных отношений между Узбекистаном и Афганистаном, передает УзА.