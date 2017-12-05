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14:02 (мск), источник: Kommersant.uz

Узбекистан и Афганистан подписали контракты на $500 млн

В Куксарое завершились переговоры президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. Руководители двух стран подписали Совместное заявление.

Источник: Kommersant.uz

Было также подписано 20 документов, нацеленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научной, образовательной и других сферах. В их числе — документы об образовании совместной комиссии по вопросам безопасности, предоставлении правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, строительству линии электропередачи Сурхан — Пули Хумри, железной дороги Мазари-Шариф — Шибирган — Маймана — Герат, взаимодействии в сфере грузоперевозок и таможни.

Также в рамках визита подписано более 40 экспортных контрактов на общую сумму свыше $500 млн.

Президенты на встрече с представителями средств массовой информации отметили, что состоявшиеся переговоры и подписанные документы будут способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодных и долгосрочных отношений между Узбекистаном и Афганистаном, передает УзА.

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