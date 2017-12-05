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14:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Андрей Травников: судьба новосибирского Арбата была определена поспешно

Он убежден, что при создании новых проектов в городе недостаточно интересуются мнением самих новосибирцев.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Новосибирской области, Андрей Травников на встрече с журналистами, которая прошла сегодня, 5 декабря, отметил, что некоторые решения, которые принимаются в городе Новосибирске и в целом в Новосибирской области вызывают бурные протесты общественности. Андрей Александрович считает, что необходимо менять подход.

«В регионе есть много проектов и решений, инициированных представителями власти, которые сталкиваются на последнем этапе с протестом со стороны общественности, — сказал Андрей Травников. — Проекты, которые затрагивают интересы людей, надо обсуждать с депутатами и общественностью. В ситуации с улицей Ленина и созданием там новосибирского Арбата нужно было провести опрос и услышать мнения за и против».

По словам врио губернатора, на официальных порталах, чтобы проголосовать за ту или иную инициативу, как правило, приходится проходить долгий путь регистрации. Кроме того, сроки голосования там обычно сжаты по времени. Именно поэтому результаты итоговых опросов зачастую не отражают действительности.

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