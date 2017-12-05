Андрей Травников: судьба новосибирского Арбата была определена поспешно

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Новосибирской области, Андрей Травников на встрече с журналистами, которая прошла сегодня, 5 декабря, отметил, что некоторые решения, которые принимаются в городе Новосибирске и в целом в Новосибирской области вызывают бурные протесты общественности. Андрей Александрович считает, что необходимо менять подход.

«В регионе есть много проектов и решений, инициированных представителями власти, которые сталкиваются на последнем этапе с протестом со стороны общественности, — сказал Андрей Травников. — Проекты, которые затрагивают интересы людей, надо обсуждать с депутатами и общественностью. В ситуации с улицей Ленина и созданием там новосибирского Арбата нужно было провести опрос и услышать мнения за и против».