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14:17 (мск), источник: РИА Крым

Константинов посоветовал Собчак делать политическую карьеру на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. Заявление телеведущей Ксении Собчак о всекрымском референдуме 2014 года и статусе полуострова оскорбляют крымчан. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее на телеканале «Россия 1» телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о своем намерении баллотироваться в президенты России, назвала референдум 16 марта 2014 года «фальшивым голосованием». По ее словам, «реальное голосование» на референдуме «не может быть с одним вопросом».

«Считаю, что это оскорбление крымчан. Во-первых, Собчак абсолютно не разбирается в предмете, о котором берется судить на всю страну. Об этом говорят элементарные фактические ошибки, которые она допускает», — заявил Константинов.

Спикер крымского парламента напомнил, что на референдум 16 марта были вынесены не один, как утверждает Собчак, а два вопроса. Первый: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?». Второй: «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Константинов подчеркнул, что на референдуме 1 декабря 1991 года о независимости Украины был вынесен всего один вопрос. «Следует ли, согласно логике, которую транслирует эта мадам, и его считать фальшивым?», — вопрошает глава Госсовета РК.

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Он отметил, что в действующем законодательстве нет никаких норм, регулирующих количество вопросов, которые выносятся на референдум.

По мнению Константинова, людям, которые сомневаются в российском статусе Крыма, надо делать политическую карьеру на Украине, а не в России. «Там эти идеи будут востребованы частью избирателей, и уж точно не подпадут под действие Уголовного кодекса», — убежден председатель Госсовета Крыма.

Высказывания Собчак о Крыме, по словам Константинова, напомнили ему цитату из известной советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию»: «Да что ж ты, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасешься!».

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