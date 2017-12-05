В Волгоградской области собрали уже 40 000 голосов в поддержку референдума
Жители Волгоградской области собрали 40 000 подписей в поддержку проведения референдума о смене часового пояса в регионе.
Жители Волгоградской области собрали 40 000 подписей в поддержку проведения референдума о смене часового пояса в регионе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Общественной палате региона, несмотря на то, что заветная цифра уже достигнута, сбор подписей все еще продолжается. Завершится он вечером 13 декабря.
Напомним, что местным жителям необходимо собрать как минимум 37 704 подписи. Но кампания не заканчивается, так некоторые подписи могут оказаться или нечитаемыми, или неверными. В настоящее время подписные листы начинают отправлять на проверку в избирком. Представители последнего будут проверять подлинность подписей волгоградцев и правильность оформления доверенностей для волонтеров на их сбор.
Напомним, что после сдачи подписных листов облизбиркому необходимо будет в течение 15 дней проверить 7 541 случайно выбранную подпись на достоверность. Если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составит менее 10%, пакет документов будет направлен в Волгоградскую областную Думу, которой предстоит определиться с датой проведения референдума. Добавим, что, скорее всего, последний пройдет в один день с выборами президента.