В Волгоградской области собрали уже 40 000 голосов в поддержку референдума

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Общественной палате региона, несмотря на то, что заветная цифра уже достигнута, сбор подписей все еще продолжается. Завершится он вечером 13 декабря.

Напомним, что местным жителям необходимо собрать как минимум 37 704 подписи. Но кампания не заканчивается, так некоторые подписи могут оказаться или нечитаемыми, или неверными. В настоящее время подписные листы начинают отправлять на проверку в избирком. Представители последнего будут проверять подлинность подписей волгоградцев и правильность оформления доверенностей для волонтеров на их сбор.