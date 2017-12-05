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14:19 (мск), источник: Noi.md

Влад Плахотнюк совершает новый визит в США

Делегация правящей коалиции Молдовы c 5 декабря находится с рабочим визитом в США.

Источник: Noi.md

Делегация во главе с председателем ДПМ Владом Плахотнюком проведет встречи с представителями американских учреждений и гражданского сообщества США.

Беседы коснутся нашей страны, стратегии правящей коалиции в последующий период, а также аспектов отношений между США и Молдовой в контексте 25-летия двусторонних дипломатических отношений.

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