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14:13 (мск), источник: Publika.md

СИБ назвал основные угрозы национальной безопасности

Участие выходцев из Молдовы в военном конфликте на востоке Украины и вербовка в радикальные исламистские организации — основные угрозы национальной безопасности.

Источник: Publika.md

Обсуждали их на региональной конференции в Словении, в которой приняли участие сотрудники Службы информации и безопасности.

Фактором риска также назвали использование Молдовы в качестве перевалочного пункта для участников военных операций на Ближнем Востоке.

По данным Генеральной прокуратуры, за последние два года приговоры получили 12 наемников из 49, которым было предъявлено обвинение. Еще 28 человек объявлены в розыск.

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